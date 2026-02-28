閃婚後妻拒同房…陸男離婚不成到女方家喊「騙婚」 開直播揪網吃瓜

快訊

香港01／ 撰文：陳進安
大陸一名男子不滿妻子婚後拒絕同房，怒控其騙婚。示意圖／AI生成
農曆新年期間，大陸河北邢台一起婚姻家庭糾紛引發關注。男方親屬多次上門女方娘家，用禮炮車、喇叭高喊「騙婚」、「還聘禮錢」，並直播相關內容，導致大量村民及網友圍觀，事件迅速在網路發酵。

2月25日，多段現場畫面在網上流傳，可以看到邢台市任澤區某鄉某村女方家中門口聚集眾多人群，男方親屬持續喊話索要聘禮。26日，陸媒分別聯繫男女雙方親屬，雙方均講述了事件經過，並表示經此風波後，女方已考慮同意離婚，當地政府部門已介入調解。27日現場已恢復平靜，男方堂姐社交帳號相關影片亦看不到了。

事件經過與雙方說法

據男方堂姐「芳芳」（化名）介紹，男方1994年出生，女方1999年出生，兩人同屬大陸邢台市任澤區不同村，經媒人介紹認識，接觸3個月後於2024年2月登記結婚。男方無固定工作，但父母在城裡購房買車，經濟條件尚可，「村裡同齡人都已有孩子，家人比較著急」。

婚後雙方產生矛盾，男方認為女方拒絕同房、長期分居，屬「騙婚」行為，遂起訴離婚並要求返還聘禮。根據邢台市任澤區人民法院2025年4月一審判決書（現場張貼），男方主張返還聘禮人民幣25.78萬元（約新台幣117.9萬元）、五金首飾價值人民幣4.28萬元（約新台幣19.5萬元）、手機人民幣9400元（約新台幣4.3萬元），合計約人民幣31萬元（約新台幣141.8萬元），稱女方婚前經媒人索要上述財物，婚後拒絕同房、一直分房居住。

女方堅決不同意離婚，並提交相反證據。她否認拒絕同房，稱雙方保持正常夫妻生活且感情較好；指控男方曾對其施暴、拖拽，導致自己患抑郁症並住院治療。關於聘禮，女方表示已用於購買家庭用品、電動車、生活開支及醫療費用，「聘禮已花完，不存在退還問題」。法院審理後認為，無充分證據證明感情確已破裂，且女方不同意離婚，故駁回男方全部訴求。

男方堂姐稱，女方「堅持不離就是不想還錢，耗著男方」，屬「騙婚」；並指女方未履行妻子義務。

女方親屬回應：遭污蔑與網路霸凌

女方妹妹「婷婷」（化名）向媒體表示，男方親屬從大年初六（2月22日）起連續4天上門鬧事，以「接媳婦回家」為名，開禮炮車、用喇叭反覆喊「騙婚」「還聘禮」，並透過短片平台直播，吸引大量不明真相網友及周邊群眾圍觀，「影響極大，吃瓜群眾太多」。25日從上午9時鬧至下午5時多，家人無法出門、工作受阻，姐姐情緒崩潰，吃不下飯、夜裡驚醒，親戚也遭網路霸凌波及。

婷婷一方已將法院判決書張貼現場，並向有關部門求助，「希望走法律程序，相信法律公平」。要求下架不實影片、停止直播、公開道歉、澄清事實、消除影響。

律師認男方行為過火

女方一審代理律師張建嶺表示，男方近期行為「有些過火」，利用群眾達到個人目的；聘禮退還應扣除陪嫁、生活開支等，且結婚滿一年以上一般不退。風波後已建議女方考慮離婚。

廣東哲清律師事務所馬俊哲律師認為，男方上門喊話雖不構成嚴重擾亂公共秩序，但若影響女方名譽權或住宅安寧，女方可起訴維權，要求停止侵害、賠償損失。

目前，當地政府已出面調解，雙方正協商離婚事宜。公安宣傳部門表示將盡快回覆。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自《香港01》

結婚 離婚 同房 婚姻 妻子

