DeepSeek V4下周發布！原生支持影音圖文生成 適配華為等國產算力

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek），將於下周發布全新多模態大語言模型 V4。該模型原生支持圖片、影音與文本生成，適配華為、寒武紀等國產算力。

DeepSeek V4是繼今年1月 R1推理模型發布後的首次重大更新，目的在填補境內高性能、低成本開源多模態模型的市場空白，也將再次驗證大陸在AI領域挑戰美國競爭對手的雄心，降低對輝達的依賴。。

金融時報報導，根據路線圖，DeepSeek 將在發佈初期提供簡要技術說明，並於一個月後公開詳盡工程報告。在底層生態上，V4模型已聯合華為、寒武紀完成深度硬體適配優化。此舉不僅將大幅帶動本土算力需求，更代表AI 模型推理環節正加速向國產晶片陣列遷移。

作為開源界的有力競爭者，DeepSeek V4的面世預示著多模態技術門檻的進一步下探，對構建自主可控的本土 AI 算力生態具有重要風向標意義。

路透先前報導，DeepSeek 在即將發布新版旗艦模型前，刻意打破業界慣例，沒有提前讓美國晶片大廠 輝達和 AMD 取得模型進行效能優化，而是將這個機會留給了包括華為在內的大陸本土晶片供應商，讓華為提前數周開始針對自家處理器進行軟體調校。

按照 AI 產業標準做法，重大模型發布前，開發商通常會提前讓輝達、AMD 等主流晶片廠商測試預發行版本，確保模型能在大規模部署的硬體上高效運行。DeepSeek 先前也曾與 輝達 技術團隊密切合作，此次轉向因此格外引人矚目。