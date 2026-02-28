新疆女發燒稱「若結婚還要扶牆做飯」 被指製造婚育焦慮、遭微博禁言

中國2025年人口連續4年下降、生育率創新低，官方要求不得在網路上渲染「婚姻恐懼」「生育焦慮」，新疆一名脫口秀女演員因相關言論而被微博禁言，甚至成為微博官方的「違規樣本」，網友見貼文內容後紛紛表示她「只是說實話」。

新疆脫口秀女演員「@小帕不歡迎指導工作」在2月5日發文表示，「發燒在家躺了兩天，想到如果有老公孩子的話，這會兒應該要扶著牆起來給他們做飯了」。

據中國數字時代報導，該微博帳號於24日被短暫封禁，目前已恢復。

微博社區觀察員官方帳號「@圍脖俠」於27日發文指，帳號「@小帕不歡迎指導工作」發布挑動性別對立、製造婚育焦慮訊息，因違反相關法律法規和專項行動要求，被責令予以禁言處置，平台作為執行方執行禁言要求。

文中所指的專項行動要求為中國網信辦「清朗·2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動，其中一條為「惡意挑動負面情緒」，包括宣揚鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀，挑動男女性別對立，渲染「婚姻恐懼」「生育焦慮」。

「@圍脖俠」還在留言處貼出「違規樣本」，正是小帕2月5日的那則貼文。

見此「違規樣本」，網友紛紛留言，「寫的什麼呀，讓我看看，哦，原來只是真相」，該條留言獲得3.9萬按讚。其他網友也表示「說實話也是挑起性別對立？」「就這？認真的？把存在的事實捂起來就不焦慮了，哈哈哈，好笑」。

據介紹，「@小帕不歡迎指導工作」是維吾爾族脫口秀演員，本名帕孜力亞爾·帕爾哈提（PaziliyaerPaerhati），1992年生，新疆阿克蘇人，畢業於天津師範大學。她曾參加綜藝節目「脫口秀和Ta的朋友們」，其表演風格以黑色幽默見長，內容涉及原生家庭與女性經歷，具有女性主義色彩。