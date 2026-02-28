快訊

巴西米納斯州暴雨釀災逾60人罹難 政府宣布緊急狀態

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」 店長和教練發聲 網轟偷拍翻車

用手機養小孩有風險！每天盯螢幕逾4小時 兒少憂鬱風險增61%

出生概率僅為六千萬分之一！新疆24歲產婦誕5胞胎1男4女

香港01／ 撰文：吳真銘
5胞胎平安誕生，一個哥哥四個妹妹。（極目新聞）
5胞胎平安誕生，一個哥哥四個妹妹。（極目新聞）

2月26日凌晨，一位來自新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生概率僅為六千萬分之一，堪稱生命的極致奇蹟。

《極目新聞》報導，該產婦因多胞胎妊娠風險極高，從新疆跨越千里到武漢大學中南醫院尋求幫助。2月25日晚，產婦出現胎膜早破跡象，由救護車送抵醫院。手術過程中，醫護人員依次娩出5個寶寶，全程密切監測母嬰生命體徵。

5個寶寶為一男四女，平均體重在1千克左右，生命體徵相對穩定，目前都在新生兒科監護，產婦已轉入普通病房。

醫生提醒，不建議多胎妊娠及分娩，此類妊娠屬於高危妊娠，母嬰併發症風險高。建議孕產婦及時進行產前診斷與孕期監測，保障母嬰安全。

延伸閱讀：

雙胞胎媽媽肚內為血「宮鬥」險兩敗俱傷　醫生做手術成功「勸交」

大女定居國外感寂寞　江蘇59歲超高齡產婦圓夢　誕下4斤4兩男嬰

文章授權轉載自《香港01》

雙胞胎 武漢 新疆 孕婦

延伸閱讀

臨盆在即老公睡翻！產婦苦笑「東西丟光都叫不醒」 過來人：必帶槍

誰給她化的妝？迪麗熱巴「慘白妝容像戴面具」美人魚變翻車魚 新疆神顏仙氣全毀了

新疆戈壁「為人民服務」地標遭蹂躪 博主運20噸砂石填平

墜馬身亡 賀嬌龍被追授新疆「優秀共產黨員」稱號

相關新聞

出生概率僅為六千萬分之一！新疆24歲產婦誕5胞胎1男4女

2月26日凌晨，一位來自新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生概率僅為六千萬分之一，堪稱生命的極致奇蹟。

加油到一半…駕駛油槍沒拔就開走「燃油飛濺」險出事 被攔車怒嗆8字

危險！網上流傳影片顯示，香港九龍塘金巴倫道與界限街交界的Esso油站內，一名女司機為加油時，未等車加完油，油槍也未拔出就駕車離開，導致...

長假旅遊飯店房價高漲 陸年輕人「床車自駕遊」全新體驗又省錢

在理性消費觀念主導下，中國年輕人愈來愈精打細算，追求在需求與預算之間找到平衡。能睡車裡，就不住酒店；能用租的，就盡量不買...

萬物皆可租？年輕人「重使用、輕擁有」 以租代買更划算

對於愈來愈追求「性價比」的中國年輕人來說，迷上「租賃式旅遊」只是遲早的事。他們不僅選擇租賃設備出遊，從演唱會上的專業相機...

生命極致奇跡…24歲新疆產婦生5胞胎 機率六千萬分之一

昨天凌晨3時許，來自新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生概率僅為六千萬分之一，堪...

搭港鐵說「粗言穢語」小心挨罰！他遭4職員包圍 吞6萬元罰單

在港鐵範圍內講粗口隨時被罰款過萬元？有「00後」網友在社交平台Threads發文發照片，指因為說「粗言穢語」，被4名職員包圍開罰單警告會罰款。翻查《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元（港幣，近台幣2萬元），惟事主竟因1原因，被警告罰款三倍至15,000元（近台幣6萬元），感嘆「這次很懂得玩呀」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。