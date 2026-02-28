出生概率僅為六千萬分之一！新疆24歲產婦誕5胞胎1男4女

2月26日凌晨，一位來自新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生概率僅為六千萬分之一，堪稱生命的極致奇蹟。

《極目新聞》報導，該產婦因多胞胎妊娠風險極高，從新疆跨越千里到武漢大學中南醫院尋求幫助。2月25日晚，產婦出現胎膜早破跡象，由救護車送抵醫院。手術過程中，醫護人員依次娩出5個寶寶，全程密切監測母嬰生命體徵。

5個寶寶為一男四女，平均體重在1千克左右，生命體徵相對穩定，目前都在新生兒科監護，產婦已轉入普通病房。

醫生提醒，不建議多胎妊娠及分娩，此類妊娠屬於高危妊娠，母嬰併發症風險高。建議孕產婦及時進行產前診斷與孕期監測，保障母嬰安全。

