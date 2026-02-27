加油到一半…駕駛油槍沒拔就開走「燃油飛濺」險出事 被攔車怒嗆8字

危險！網上流傳影片顯示，香港九龍塘金巴倫道與界限街交界的Esso油站內，一名女司機為加油時，未等車加完油，油槍也未拔出就駕車離開，導致油槍被扯掉，油料濺出。目擊者發文指出，現場兩輛車的司機一起鳴笛，才讓女司機意識到要停車。女司機隨後下車，竟還「氣炸了」說了八個字。

網友批評女司機「加霸王油」、「你都還沒付款，就這麼快走？」、「粗心大意的女司機，加完油不用付錢或簽信用卡？就算你是用油卡也要拿回卡啊，犯這種錯真是匪夷所思」、「自己交車牌出來啦！」有網友說，「其實加油的時候在車頭前面放根棍子比較安全」，用來提醒司機還沒加完油並阻止離開。

目擊事件的男司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文並上傳影片，事發地點為九龍塘金巴倫道與界限街交界的Esso油站。一輛車未拔油槍，女司機就踩油門駛走，導致油槍被扯掉，燃油飛濺，加油口位置亦有不少燃油沿車身流下。一名油站男職員立即上前查看，坐在副駕駛座的男乘客亦下車了解情況。

原PO指出，「現場兩輛車一起按喇叭才停得住她！那位女司機後來下車，還生氣地說：『不是已經加完了嗎？』」，原PO又說「幸好沒事！但真的電油四濺，那一刻有火花就完蛋了。」

網友紛紛批評女司機，「這些人簡直是在危害地球安全」、「做夢都不適合開車」、「這種人應該收回駕照，真的不要害人」、「槍斷了火就全完了」、「正常開車也應該先看看左右鏡有沒有人再開車」、「如果她用信用卡加油的話，也真的挺不重視自己的信用卡」、「加油的壞習慣，只是坐在車裡加油，最好下車跟著，看一下油站的工作人員聊聊天，看看最近有什麼優惠，看看員工有沒有關好油箱蓋，不要以為消費者就什麼都不管」。

