搭港鐵說「粗言穢語」小心挨罰！他遭4職員包圍 吞6萬元罰單

在港鐵範圍內講粗口隨時被罰款過萬元？有「00後」（2000年後出生）網友在社交平台Threads發文發照片，指因為說「粗言穢語」，被4名職員包圍開罰單警告會罰款。翻查《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元（港幣，近台幣2萬元），惟事主竟因1原因，被警告罰款三倍至15,000元（近台幣6萬元），感嘆「這次很懂得玩呀」。

貼文引來網友關注，「你說的髒話這麼厲害，難道是髒話高手？」、「這一代年輕人覺得在大庭廣眾說粗口沒什麼大不了的，居然說說粗口還要罰錢，真奇怪？」

《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。翻查《港鐵附例》，包括「粗言穢語」，共有4類言語不能在港鐵範圍內說，否則可被罰款5,000元。

「原來地鐵講粗言穢語罰款5,000元！」該「00後」網友於社交平台Threads發布由港鐵發出的「違反香港鐵路附例通知書」，指他因為在港鐵範圍內說「粗言穢語」，被4名職員警告會罰款。

這張「違反香港鐵路附例通知書」於2026年2月25日下午近1時發出，指事主在港鐵觀塘站違反《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，港鐵會「記錄在案」，作為日後處理類似個案的參考，又警告若再違反《港鐵附例》，可被檢控。

根據《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元。不過原PO表示，港鐵職員說「今次計算單位用每隻字計算」，即總共說了3次「粗言穢語」，可罰款15,000元，「他說我已經說過3次了，也就是罰款15,000元…這次的職員很會玩啊，跟我說這張只是警告信」。

網民看過貼文議論紛紛，不少人感到震驚，「為什麼呢？這一代年輕人覺得在大庭廣眾說粗口沒什麼大不了，居然覺得說粗口要罰錢這麼奇怪？」，又關注原PO說了什麼「粗言穢語」。

原PO回覆表示不清楚，「我也不知道我實際上是因為什麼粗口而被人這樣罰，因為當時職員並沒有說過我涉及什麼粗口，只是說我因為說了三次粗口…算了吧，人家四個職員執行附例」。

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，違者最高可被罰款港幣5,000元。

