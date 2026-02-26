快訊

基隆某高中爆體罰！傳教師逼學生開合跳、打臉 驚動市府調查

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

聽新聞
0:00 / 0:00

搭港鐵說「粗言穢語」小心挨罰！他遭4職員包圍 吞6萬元罰單

香港01／ 撰文／布萊恩
港鐵示意圖。圖／香港中通社
港鐵示意圖。圖／香港中通社

港鐵範圍內講粗口隨時被罰款過萬元？有「00後」（2000年後出生）網友在社交平台Threads發文發照片，指因為說「粗言穢語」，被4名職員包圍開罰單警告會罰款。翻查《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元（港幣，近台幣2萬元），惟事主竟因1原因，被警告罰款三倍至15,000元（近台幣6萬元），感嘆「這次很懂得玩呀」。

貼文引來網友關注，「你說的髒話這麼厲害，難道是髒話高手？」、「這一代年輕人覺得在大庭廣眾說粗口沒什麼大不了的，居然說說粗口還要罰錢，真奇怪？」

《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。翻查《港鐵附例》，包括「粗言穢語」，共有4類言語不能在港鐵範圍內說，否則可被罰款5,000元。

「原來地鐵講粗言穢語罰款5,000元！」該「00後」網友於社交平台Threads發布由港鐵發出的「違反香港鐵路附例通知書」，指他因為在港鐵範圍內說「粗言穢語」，被4名職員警告會罰款。

這張「違反香港鐵路附例通知書」於2026年2月25日下午近1時發出，指事主在港鐵觀塘站違反《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，港鐵會「記錄在案」，作為日後處理類似個案的參考，又警告若再違反《港鐵附例》，可被檢控。

根據《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元。不過原PO表示，港鐵職員說「今次計算單位用每隻字計算」，即總共說了3次「粗言穢語」，可罰款15,000元，「他說我已經說過3次了，也就是罰款15,000元…這次的職員很會玩啊，跟我說這張只是警告信」。

網民看過貼文議論紛紛，不少人感到震驚，「為什麼呢？這一代年輕人覺得在大庭廣眾說粗口沒什麼大不了，居然覺得說粗口要罰錢這麼奇怪？」，又關注原PO說了什麼「粗言穢語」。

原PO回覆表示不清楚，「我也不知道我實際上是因為什麼粗口而被人這樣罰，因為當時職員並沒有說過我涉及什麼粗口，只是說我因為說了三次粗口…算了吧，人家四個職員執行附例」。

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，違者最高可被罰款港幣5,000元。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

輕鐵後生仔逃票想跑走！ 3港鐵職員包圍絕招KO 結局獲讚：做得好

港鐵逃票！油麻地大叔黐住港女出閘被質問竟說「4字」震驚全網

文章授權轉載自《香港01》

港鐵 罰單

延伸閱讀

港鐵男女激吻影片瘋傳！忘我動作震撼全場 女方突問1句尷尬了

旅遊前必存！ 香港自由行推薦「香港伴手禮」名單大公開

門鎖落地！機場廁所上一半被大媽「撞破門」 港女驚：荒謬指數10顆星

慈雲山小巴女司機逼長者讓位給「預約乘客」：不讓就下車！ 後續超誇張

相關新聞

騰訊AI再罵人！男設計拜年圖片 5次修改不滿意被嗆「你X個X」

騰訊AI「元寶」再掀罵人爭議。西安向先生在除夕夜2月16日使用該App生成拜年圖片時，突然被AI辱罵，收到一張「你X個X」的辱罵圖片。事後，向先生將經歷發佈在社交網站上，引發關注。24日，騰訊元寶在向先生的帳號下評論致歉，並表示「已緊急校正了相關問題並優化體驗。」

搭港鐵說「粗言穢語」小心挨罰！他遭4職員包圍 吞6萬元罰單

在港鐵範圍內講粗口隨時被罰款過萬元？有「00後」網友在社交平台Threads發文發照片，指因為說「粗言穢語」，被4名職員包圍開罰單警告會罰款。翻查《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元（港幣，近台幣2萬元），惟事主竟因1原因，被警告罰款三倍至15,000元（近台幣6萬元），感嘆「這次很懂得玩呀」。

山東試管男嬰出生缺4腳趾 31歲媽崩潰：產檢怎沒發現？

山東一對夫妻在濱州醫學院附設醫院做試管嬰兒，妻子懷孕後定期前往醫院做產前檢查，並於大年初四誕下一名男嬰，沒想到寶寶右足缺...

大陸新職業「面子特派員」農村崛起 代跑腿也有儀式感

時代更迭，大陸年輕人對「年味」、「年夜飯」的定義也有了新詮釋，對他們來說，無論是否回鄉過年，自己和家人都要體面；接過鍋鏟成為...

敲詐新招！18公斤活羊烤後僅剩3.5公斤 商家遭爆宰前狂餵增重

近日，中國大陸重慶王女士反映，一家烤全羊店18公斤活羊烤完後只剩3.5公斤，商家稱正常，引發網友熱議。2月24日，重慶市南岸區市場監督管理局發佈相關情況通報，稱該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常投餵以達到虛增活羊重量的目的。市場監管部門已責令其停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者。

繼父強吻摟腰10歲女童 親媽稱「家庭玩笑」網炸鍋：逮捕吧

近日，內蒙古包頭一名10歲女童遭六旬繼父強行摟腰、親吻並拍攝視頻事件引發網友關注，尤其女童肢體動作明顯抗拒的畫面引發公眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。