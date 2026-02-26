快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

騰訊AI再罵人！男設計拜年圖片 5次修改不滿意被嗆「你X個X」

香港01／ 撰文／鄭寧
騰訊AI「元寶」再掀罵人爭議。路透
騰訊AI「元寶」再掀罵人爭議。路透

騰訊AI「元寶」再掀罵人爭議。西安向先生在除夕夜2月16日使用該App生成拜年圖片時，突然被AI辱罵，收到一張「你X個X」的辱罵圖片。事後，向先生將經歷發佈在社交網站上，引發關注。24日，騰訊元寶在向先生的帳號下評論致歉，並表示「已緊急校正了相關問題並優化體驗。」

據向先生介紹，他當時先後向元寶AI下達了約5次生成指令，全程未使用任何違禁詞或誘導性表述，僅因對生成效果不滿意多次修改。起初AI生成的圖片雖不理想但內容正常，但因元寶將向先生的照片修改成爆炸頭髮型，他便回覆了「你這是設計的什麼鬼」，希望能夠重新設計。

這最後一次修改後，圖片中向先生的髮型不僅沒有被修改，甚至圖片中原有的「新年快樂，仕途順遂」祝福標語，被替換成了「你X個X」四字辱罵文字。向先生稱，「當時看著這個圖片真是又氣又好笑。」向先生跟朋友聊起此事，朋友開玩笑表示，「給你設計最後一張罵人照片的不是AI，是披了AI的人工。」

針對此事，24日，元寶官方在相關帖子下作出回應，稱非常抱歉給用戶帶來不好的體驗，經核實該情況是模型處理多輪對話時出現的異常輸出導致，目前已緊急校正相關問題、優化使用體驗，並向用戶鄭重致歉。

值得注意的是，這並非元寶App首次出現AI辱罵用戶的情況。今年年初，就有網友反饋，使用元寶App修改代碼時，多次收到「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」等侮辱性回覆。騰訊元寶曾回覆稱，「與用戶操作物管，不存在人工回覆介入，屬於小概率模型異常輸出。」

延伸閱讀：

想AI生成神圖卻不知指令？這款神器能逆向破解咒語讓創作無憂

GPT Image 1.5對決Google！ AI生圖識中文字編輯功能這款更強大

文章授權轉載自《香港01》

騰訊 AI

延伸閱讀

髮型是自由的！美髮預約平台合作《進擊的巨人》為主角群換新髮型

路透：DeepSeek沒先提供新AI模型給輝達 僅先給華為等陸晶片商

《我們這一家》「花媽」真人版曝光！網友驚嘆：髮型根本一模一樣！

AI紅包大戰落幕...豆包、千問雙巨頭爭第一 它才是最關鍵的試金石

相關新聞

騰訊AI再罵人！男設計拜年圖片 5次修改不滿意被嗆「你X個X」

騰訊AI「元寶」再掀罵人爭議。西安向先生在除夕夜2月16日使用該App生成拜年圖片時，突然被AI辱罵，收到一張「你X個X」的辱罵圖片。事後，向先生將經歷發佈在社交網站上，引發關注。24日，騰訊元寶在向先生的帳號下評論致歉，並表示「已緊急校正了相關問題並優化體驗。」

搭港鐵說「粗言穢語」小心挨罰！他遭4職員包圍 吞6萬元罰單

在港鐵範圍內講粗口隨時被罰款過萬元？有「00後」網友在社交平台Threads發文發照片，指因為說「粗言穢語」，被4名職員包圍開罰單警告會罰款。翻查《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元（港幣，近台幣2萬元），惟事主竟因1原因，被警告罰款三倍至15,000元（近台幣6萬元），感嘆「這次很懂得玩呀」。

山東試管男嬰出生缺4腳趾 31歲媽崩潰：產檢怎沒發現？

山東一對夫妻在濱州醫學院附設醫院做試管嬰兒，妻子懷孕後定期前往醫院做產前檢查，並於大年初四誕下一名男嬰，沒想到寶寶右足缺...

大陸新職業「面子特派員」農村崛起 代跑腿也有儀式感

時代更迭，大陸年輕人對「年味」、「年夜飯」的定義也有了新詮釋，對他們來說，無論是否回鄉過年，自己和家人都要體面；接過鍋鏟成為...

敲詐新招！18公斤活羊烤後僅剩3.5公斤 商家遭爆宰前狂餵增重

近日，中國大陸重慶王女士反映，一家烤全羊店18公斤活羊烤完後只剩3.5公斤，商家稱正常，引發網友熱議。2月24日，重慶市南岸區市場監督管理局發佈相關情況通報，稱該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常投餵以達到虛增活羊重量的目的。市場監管部門已責令其停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者。

繼父強吻摟腰10歲女童 親媽稱「家庭玩笑」網炸鍋：逮捕吧

近日，內蒙古包頭一名10歲女童遭六旬繼父強行摟腰、親吻並拍攝視頻事件引發網友關注，尤其女童肢體動作明顯抗拒的畫面引發公眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。