騰訊AI「元寶」再掀罵人爭議。西安向先生在除夕夜2月16日使用該App生成拜年圖片時，突然被AI辱罵，收到一張「你X個X」的辱罵圖片。事後，向先生將經歷發佈在社交網站上，引發關注。24日，騰訊元寶在向先生的帳號下評論致歉，並表示「已緊急校正了相關問題並優化體驗。」

據向先生介紹，他當時先後向元寶AI下達了約5次生成指令，全程未使用任何違禁詞或誘導性表述，僅因對生成效果不滿意多次修改。起初AI生成的圖片雖不理想但內容正常，但因元寶將向先生的照片修改成爆炸頭髮型，他便回覆了「你這是設計的什麼鬼」，希望能夠重新設計。

這最後一次修改後，圖片中向先生的髮型不僅沒有被修改，甚至圖片中原有的「新年快樂，仕途順遂」祝福標語，被替換成了「你X個X」四字辱罵文字。向先生稱，「當時看著這個圖片真是又氣又好笑。」向先生跟朋友聊起此事，朋友開玩笑表示，「給你設計最後一張罵人照片的不是AI，是披了AI的人工。」

針對此事，24日，元寶官方在相關帖子下作出回應，稱非常抱歉給用戶帶來不好的體驗，經核實該情況是模型處理多輪對話時出現的異常輸出導致，目前已緊急校正相關問題、優化使用體驗，並向用戶鄭重致歉。

值得注意的是，這並非元寶App首次出現AI辱罵用戶的情況。今年年初，就有網友反饋，使用元寶App修改代碼時，多次收到「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」等侮辱性回覆。騰訊元寶曾回覆稱，「與用戶操作物管，不存在人工回覆介入，屬於小概率模型異常輸出。」

文章授權轉載自《香港01》