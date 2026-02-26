敲詐新招！18公斤活羊烤後僅剩3.5公斤 商家遭爆宰前狂餵增重

近日，中國大陸重慶王女士反映，一家烤全羊店18公斤活羊烤完後只剩3.5公斤，商家稱正常，引發網友熱議。2月24日，重慶市南岸區市場監督管理局發佈相關情況通報，稱該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常投餵以達到虛增活羊重量的目的。市場監管部門已責令其停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者。

18公斤活羊烤完「特別小，幾乎沒有肉」

《極目新聞》此前報導，王女士稱，除夕夜她帶着家人在大草原烤全羊重慶南濱路店購買了1188元（人民幣，約新台幣5406元）的套餐，到店後稱重活羊為36斤（即18公斤）。烤完端上來後，王女士覺得不對，「羊特別小還很薄，幾乎沒有肉。」隨後要求商家稱重，商家解釋羊肉烤完後只剩下四成，拒絕稱重。王女士報警，警方到現場後，顯示羊肉只有6.9斤（約3.5公斤）。

涉事門店工作人員解釋，活羊稱重宰殺，都是經過消費者確認的，同時對羊腿還做了標記。至於重量相差大是因為活羊存在個體差異，王女士這隻羊烤得比較乾，重量流失也相對較多。

市場監管局：商家已違法，按照「退一賠三」賠付

2月24日，重慶南岸區市場監管局就此事發布情況通報稱，消費者通過美團平台購買「大草原烤全羊南濱路鐘樓店」烤全羊套餐後，於2026年2月16日11時到店選羊，並現場監督活羊的稱重（活羊重量為36斤）和宰殺，並對羊腿、羊尾分別做了標記。當晚7時左右，消費者到店後對之前相關標記進行了確認，但對烤製後的成品羊提出異議，認為「體積過小」，並經現場稱重，實際重量為6.9斤（不含羊頭、羊血、羊蹄、羊皮、羊內臟等）。

經調查，該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常持續給羊投餵玉米、乾草等飼料和水，以達到虛增活羊重量的目的。該店涉嫌違反相關法規，已被責令停止違法行為，並按照「退一賠三」賠付消費者。

文章授權轉載自《香港01》