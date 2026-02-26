快訊

吳中純生前最後貼文疑洩罹癌前兆 「一家三口最後用餐」畫面曝光

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

聽新聞
0:00 / 0:00

敲詐新招！18公斤活羊烤後僅剩3.5公斤 商家遭爆宰前狂餵增重

香港01／ 撰文：吳真銘
王女士在大眾點評發布評論稱，烤全羊上桌時「特別小」。（大眾點評）
王女士在大眾點評發布評論稱，烤全羊上桌時「特別小」。（大眾點評）

近日，中國大陸重慶王女士反映，一家烤全羊店18公斤活羊烤完後只剩3.5公斤，商家稱正常，引發網友熱議。2月24日，重慶市南岸區市場監督管理局發佈相關情況通報，稱該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常投餵以達到虛增活羊重量的目的。市場監管部門已責令其停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者

18公斤活羊烤完「特別小，幾乎沒有肉」

《極目新聞》此前報導，王女士稱，除夕夜她帶着家人在大草原烤全羊重慶南濱路店購買了1188元（人民幣，約新台幣5406元）的套餐，到店後稱重活羊為36斤（即18公斤）。烤完端上來後，王女士覺得不對，「羊特別小還很薄，幾乎沒有肉。」隨後要求商家稱重，商家解釋羊肉烤完後只剩下四成，拒絕稱重。王女士報警，警方到現場後，顯示羊肉只有6.9斤（約3.5公斤）。

涉事門店工作人員解釋，活羊稱重宰殺，都是經過消費者確認的，同時對羊腿還做了標記。至於重量相差大是因為活羊存在個體差異，王女士這隻羊烤得比較乾，重量流失也相對較多。

市場監管局：商家已違法，按照「退一賠三」賠付

2月24日，重慶南岸區市場監管局就此事發布情況通報稱，消費者通過美團平台購買「大草原烤全羊南濱路鐘樓店」烤全羊套餐後，於2026年2月16日11時到店選羊，並現場監督活羊的稱重（活羊重量為36斤）和宰殺，並對羊腿、羊尾分別做了標記。當晚7時左右，消費者到店後對之前相關標記進行了確認，但對烤製後的成品羊提出異議，認為「體積過小」，並經現場稱重，實際重量為6.9斤（不含羊頭、羊血、羊蹄、羊皮、羊內臟等）。

經調查，該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常持續給羊投餵玉米、乾草等飼料和水，以達到虛增活羊重量的目的。該店涉嫌違反相關法規，已被責令停止違法行為，並按照「退一賠三」賠付消費者。

延伸閱讀：

百萬網紅直播賣100%肥牛｢假一賠萬｣　消費者揭合成肉冒充索賠被拒

重慶火鍋店「進價賣菜」反薅客　每人要交20元幸苦費？　官方回應

文章授權轉載自《香港01》

烤肉 消費者

延伸閱讀

世界最長、垂直242米 重慶巫山神女大扶梯試運行

超越上海 重慶躍居大陸「消費第一城」

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

影／「騎樓宰殺幼犬」警一查竟是果子貍 男涉違反野生動物保育法

相關新聞

敲詐新招！18公斤活羊烤後僅剩3.5公斤 商家遭爆宰前狂餵增重

近日，中國大陸重慶王女士反映，一家烤全羊店18公斤活羊烤完後只剩3.5公斤，商家稱正常，引發網友熱議。2月24日，重慶市南岸區市場監督管理局發佈相關情況通報，稱該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常投餵以達到虛增活羊重量的目的。市場監管部門已責令其停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者。

2大學生為拍美照被困溫州｢魔鬼崖｣ 獲救下山竟再遇4人帶4童上山

繼年初一（2月17日）一家三口被困溫州大羅山後，再有2名大學生打卡溫州市大羅山未開發的「魔鬼崖」時，被困半山腰，救援人員緊急營救。然而在下撤時，竟還路遇另外8人正往「魔鬼崖」方向攀登，其中甚至包含4名兒童。

繼父強吻摟腰10歲女童 親媽稱「家庭玩笑」網炸鍋：逮捕吧

近日，內蒙古包頭一名10歲女童遭六旬繼父強行摟腰、親吻並拍攝視頻事件引發網友關注，尤其女童肢體動作明顯抗拒的畫面引發公眾...

生日有錢收！母贈千元摺馬仔加1元有寓意 網友讚「很厲害」

傳統上送給別人的金額絕對不能是單數，事關單數金額常用於白事場合！有港男在網上發文，指他生日適逢是馬年，其母親將1,000元大鈔（即金牛）手摺成馬仔，再加1元硬幣送他當生日禮物，寓意一「馬」當先，但他覺得1元有欠吉利，瞬間惹來網友討論。

四川68歲腦退化老人獨自離家失聯8天 於山林靠食樹葉奇跡生還

四川南充閬中市玉台鎮萬家橋村68歲老人官開英，患有認知障礙症（老人癡呆症），於農曆臘月二十四（2月11日）獨自離家後失聯8天。2月18日正月初二下午，村民在附近大梁山腳下山林中發現她，老人腳上僅剩一隻鞋，身上多處被荊棘劃傷、傷口已結痂，身邊堆滿樹葉，靠吃樹葉奇蹟生還。目前老人身體已無大礙，已被接回家中休養。

喜馬拉雅山脈走散失聯1日 女子躲牛棚、靠牛糞保溫成功被尋獲

大陸一名女生2月22日在西藏山南洛扎縣庫拉崗日徒步期間，因突降大雪與團隊走散失聯，引發廣泛關注。24日上午，色鄉鄉政府及參與救援人員處確認，該女生已於23日中午獲救，在一處牛棚內被找到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。