生日有錢收！母贈千元摺馬仔加1元有寓意 網友讚「很厲害」

傳統上送給別人的金額絕對不能是單數，事關單數金額常用於白事場合！有港男在網上發文，指他生日適逢是馬年，其母親將1,000元大鈔（即金牛）手摺成馬仔，再加1元硬幣送他當生日禮物，寓意一「馬」當先，但他覺得1元有欠吉利，瞬間惹來網友討論。

有人欣賞樓主母親有心思，「伯友很厲害，那匹小馬很漂亮」、「建議這份禮物不要使用，留作紀念」。但有人覺得單數金額的確不吉利，「我也是立刻想到白事才會給$1」，因此提議「給多一點錢比較吉利」。

「金牛」鈔摺出馬仔 再加1元原來有咁寓意！

該港男在threads帳號「fongkw3」發帖，指適逢2026年是馬年，其母親在他生日當天用一張千元大鈔摺成1隻馬仔，再加1元贈予他作為生日禮物，寓意一「馬」當先。從他貼出照片所見，其母親巧妙地將「金牛」大鈔摺成1隻馬仔形狀，並在鈔票中間攝入1元硬幣，手工既精緻亦頗具心思。

生日收母親單數金額禮物不吉利

不過樓主覺得生日收到尾數是單數的金額不吉利，覺得單數金額只適用於喪禮等白事場合，故要求母親「可以加多1元嗎？」以便湊成雙數，引來網友熱議。

許多網友都大讚樓主母親這份禮物有心思，「好可愛」、「伯友很厲害，那匹小馬很漂亮」、「以為那匹馬穿了尿布」、「只想知道怎麼摺」、「建議這份禮物不要使用，留作紀念」。

不吉利VS有心思 掀網友熱議

惟有意見覺得單數有欠吉利，「以為帛金」、「我也是立刻想到白事才會給$1」、「給多一塊錢比較吉利」、「兩邊各拍一張就行了」，有留言建議樓主母親「加碼」，「應該1元換一百元紙，還可以大吉大利」、「用張1000蚊做馬，100做馬鞍，快馬加鞭」。但有網友認為「百無禁忌」，「難得你媽媽都不在乎，你們這些年輕人就別那麼老套了」。

（threads＠fongkw3）

延伸閱讀：

補習老師收費$250/小時！家長嫌不吉利：在罵人？ 網友斥玻璃心

酒樓$1288團年套餐列7菜式 食客聯想解穢酒不滿 網友說這項不計

文章授權轉載自《香港01》