四川68歲腦退化老人獨自離家失聯8天 於山林靠食樹葉奇跡生還

香港01／ 撰文：陳進安
老人的腳被荊棘劃傷。（紅星新聞）
老人的腳被荊棘劃傷。（紅星新聞）

四川南充閬中市玉台鎮萬家橋村68歲老人官開英，患有認知障礙症（老人癡呆症），於農曆臘月二十四（2月11日）獨自離家後失聯8天。2月18日正月初二下午，村民在附近大梁山腳下山林中發現她，老人腳上僅剩一隻鞋，身上多處被荊棘劃傷、傷口已結痂，身邊堆滿樹葉，靠吃樹葉奇蹟生還。目前老人身體已無大礙，已被接回家中休養。

事發當天，官開英吃完午飯後獨自外出，鄰居曾在村道見到她自稱「回娘家」，並通知其丈夫老楊。老楊聞訊四處尋找，詢問周邊村社及娘家均無音訊。遠在江蘇打工的兒子楊先生接獲父親電話後，立即帶妻兒趕回老家，與父親一同尋人。村支書陳攀在微信群發布走失信息，號召村民自發組成搜救隊；警方也出動無人機與警犬協助，但連日搜尋未果。

正月初二下午2時許，石埡子村村民趙小玲、徐自芬、馮大英等6人散步至三岔路口，忽聞山坡傳來微弱哭聲。趙小玲起初以為聽錯，仔細傾聽10多分鐘後確認是人聲。她詢問附近商鋪小梅「官開英找到沒？」得知仍無消息後，6人當即結伴循聲搜尋。因山壁陡峭，他們分兩組，一組上半山腰向下找，一組穿過荊棘枯枝向上爬。

半山腰處，趙小玲與陳志明發現草叢中一隻白網鞋，正是官開英走失前所穿，周邊雜草與落葉有明顯壓痕，顯示老人曾滾落或爬行。村民們手腳並用、貓腰扒開荊棘，艱難前行約30米，終在山林中找到已失聯8天的官開英。

趙小玲心痛地回憶，當時老人渾身傷痕累累，只剩一隻鞋，雙腳不時在地上蹬幾下，身邊堆滿樹葉，外衣口袋也塞滿樹葉。其渾身顫抖，無法坐穩。村民立即聯繫村支書與家屬，並守護在旁。小梅特地端來熱奶茶，一點點喂老人喝下補充體力。

令人驚嘆的是，失聯8天中當地下過雨，晝夜溫差大，老人竟憑藉強烈求生意志，以周邊樹葉充飢，硬撐過7夜，村民們不禁感慨「她究竟怎麼熬過來的？」

官開英此前也有過走失經歷，此次奇蹟生還得益於村民的細心與互助。目前老人已回家休養，無生命危險。這起暖心事件傳開後，網民紛紛點讚，「鄉村鄰里情深！」、「樹葉充飢8天，太頑強了，感謝好心人！」，也提醒大家，老年癡呆患者需加強看護，春節團圓之時更要留意老人安全。

文章授權轉載自《香港01》

