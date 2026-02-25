快訊

2大學生為拍美照被困溫州｢魔鬼崖｣ 獲救下山竟再遇4人帶4童上山

香港01／ 撰文：鄭寧
2大學生被困溫州「魔鬼崖」。（揚子晚報）
2大學生被困溫州「魔鬼崖」。（揚子晚報）

繼年初一（2月17日）一家三口被困溫州大羅山後，再有2名大學生打卡溫州市大羅山未開發的「魔鬼崖」時，被困半山腰，救援人員緊急營救。然而在下撤時，竟還路遇另外8人正往「魔鬼崖」方向攀登，其中甚至包含4名兒童。

據《揚子晚報》報道，2月22日11時許，有2人被困在溫州大羅山「魔鬼崖」。由於魔鬼崖並未被開發，且地勢陡峭、荊棘叢生，部份路段近乎垂直，救援人員小心翼翼開闢救援通道，於12時18分成功與被困人員碰面。

隨後，救援隊員搭設安全繩索，全程護送、引導被困人員緩慢下山，最終將二人安全轉移至安全區域。

經了解，兩名被困人員均為在校大學生，二人通過社交媒體看到魔鬼崖相關影片後，心生好奇，未做任何準備便貿然前往。「當時只覺得風景特別漂亮，想拍點特別的照片，沒想到越往上走越危險，最後被困在半山腰，根本下不來。」其中一名大學生懊悔地說，今後再也不會盲目跟風打卡未開發區域。

更令人揪心的是，救援人員在下撤過程中，發現另有8名群眾正朝著魔鬼崖方向攀登，其中包含4名兒童，且所有人員均未攜帶任何登山裝備。救援隊員勸阻並詳細告知前方路段的險峻程度及墜落、迷路等潛在危險，最終成功說服該群體放棄攀登，並護送眾人安全下山。

「很多人低估了野山的危險性。」龍灣公安分局巡特警大隊相關負責人介紹，僅今年春節以來，該區域已發生2起遇險事件。此前大年初一，就有一家三口在魔鬼崖被困，其中8歲女童因體溫下降情況危急，救援持續6小時才將人救出。

據此前報道，大年初一（2月17日），正值闔家團圓之際，浙江溫州一家三口卻在爬山時進入未開發區域，被困懸崖，8歲女童的體溫更持續下降。接報後，當地特警聯合消防員耗時6小時，憑借3D地圖與紅外線熱成像無人機技術，在懸崖峭壁間救出迷路3人。

文章授權轉載自《香港01》

四川68歲腦退化老人獨自離家失聯8天 於山林靠食樹葉奇跡生還

四川南充閬中市玉台鎮萬家橋村68歲老人官開英，患有認知障礙症（老人癡呆症），於農曆臘月二十四（2月11日）獨自離家後失聯8天。2月18日正月初二下午，村民在附近大梁山腳下山林中發現她，老人腳上僅剩一隻鞋，身上多處被荊棘劃傷、傷口已結痂，身邊堆滿樹葉，靠吃樹葉奇蹟生還。目前老人身體已無大礙，已被接回家中休養。

喜馬拉雅山脈走散失聯1日 女子躲牛棚、靠牛糞保溫成功被尋獲

大陸一名女生2月22日在西藏山南洛扎縣庫拉崗日徒步期間，因突降大雪與團隊走散失聯，引發廣泛關注。24日上午，色鄉鄉政府及參與救援人員處確認，該女生已於23日中午獲救，在一處牛棚內被找到...

極罕見！輕型貨車輾過這東西爆胎 輪胎行老闆：做幾十年第一次看到

在馬路上行駛時被異物刺破輪胎的情況時有所聞。有一名男網友表示，自己經營輪胎生意幾十年，竟然第一次看到有輕型貨車的輪胎，被一隻高跟鞋插入刺穿，而且還是連鞋子一起送來維修，讓他直呼「大開眼界」。不少網友笑說，「可能是全球首例」、「千萬不要得罪女人」。

姓李了不起？駕駛追撞前車 司機「報上名號」：我姓李！身分笑翻全網

開車發生車禍，報上「姓李」就能解決？有香港男子在社群平台發文表示，日前開車時遭後方車輛追撞，沒想到對方一下車就「報上名號」自稱「我姓李！」，他當場反問「姓李又怎樣？」，對方接下來的說法更讓他當場傻眼，最後只好報警處理。

女乘客動車廁所沖落25萬元金手鍊 靠職員徒手「糞海撈金」尋回

「列車長，我的金手鍊掉進廁所被沖走了。」2月21日下午5時36分，在香港西九龍開往廣西南寧東的G928次動車列車上，3號...

