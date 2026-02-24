喜馬拉雅山脈走散失聯1日 女子躲牛棚、靠牛糞保溫成功被尋獲

快訊

香港01／ 撰文：陳進安
庫拉崗日是喜馬拉雅山脈中段的主脊線極高山。圖／瀟湘晨報
庫拉崗日是喜馬拉雅山脈中段的主脊線極高山。圖／瀟湘晨報

大陸一名女生2月22日在西藏山南洛扎縣庫拉崗日徒步期間，因突降大雪與團隊走散失聯，引發廣泛關注。24日上午，色鄉鄉政府及參與救援人員處確認，該女生已於23日中午獲救，在一處牛棚內被找到，並靠牛糞保溫，身體狀況良好，無生命危險。

庫拉崗日（Kula Kangri）位於西藏山南市洛紮縣，海拔7538公尺，是喜馬拉雅山脈中段的主脊線極高山，也是藏區「四大神山」之一。其由三座高峰組成，周圍有6座7000公尺以上山峰，山脊南北兩側陡峭，冰川廣布，以壯麗的冰塔林和冰崩景象著稱，是頂級徒步目的地。

事發地措玉村民宿老闆介紹，庫拉崗日山上信號極差，村裡慣例會代收上山遊客身份證，下山時領回。22日當天，女生跟團徒步，途中突遇大雪，能見度驟降。領隊見勢不妙立即組織下撤，但女生走錯路、方向相反，往山上走散。領隊在山上搜尋未果，當晚7時許女生仍未下山領身份證，村裡立即組織多批村民連夜上山搜救，23日凌晨又繼續出動。

多名參與救援的村民與民警連夜冒雪搜尋，有人摔傷，但堅持不懈。23日中午，搜救隊終在山區一處簡陋牛棚發現女生。她意識清醒、生命體徵穩定，被找到時身上蓋著乾牛糞保溫，牛棚封口也被牛糞堵住以擋風雪；腳上裹著衛生棉防凍保暖，還帶了雨衣等隨身物品做保護措施。女生有一定徒步經驗與自救意識，發現牛棚後主動利用周邊資源維持體溫，避免失溫致命。

一名救援人員感慨，「她很厲害，不是新手，有保護自己的觀念，不然會很危險」。女生發現搜救隊後有回應，但因天氣惡劣未被及時發現，她通宵等待救援，天亮時還幸運目睹「日照金山」的壯麗景象。獲救後，她雖自責走散，但面對鏡頭始終微笑面對大家。女生與報名旅遊公司共同承擔了村民上山搜救費用，鄉政府工作人員表示「詳細情況由他們與村民對接，我們不太了解具體數額」。

考慮到大雪天氣極度危險，當地已對庫拉崗日實施臨時封山，24日起恢復正常開放。救援人員再次慨嘆，「她就是惡劣天氣走散了，靠冷靜智慧拯救了自己，我們參與的都完全不敢想這種環境能活下來」。

獲救女子。圖／瀟湘晨報
獲救女子。圖／瀟湘晨報

文章授權轉載自《香港01》

喜馬拉雅山

