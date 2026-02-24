姓李了不起？駕駛追撞前車 司機「報上名號」：我姓李！身分笑翻全網

開車發生車禍，報上「姓李」就能解決？有香港男子在社群平台發文表示，日前開車時遭後方車輛追撞，沒想到對方一下車就「報上名號」自稱「我姓李！」，他當場反問「姓李又怎樣？」，對方接下來的說法更讓他當場傻眼，最後只好報警處理。

事件曝光後笑翻大批網友，「是不是會多賠一點？」、「回他我爸是李剛」、「真的很無言，這種事都能被你遇到！」、「是我就立刻上車鎖門順便報警，誰知道他會不會還有什麼誇張行為」。

駕駛遭追撞 司機下車先「報上名號」：我姓李！

被網友戲稱是「我爸是李剛2.0」？該名香港男子在臉書社團「車cam L（香港群組）」發文分享奇聞，表示日前開車時被後車追撞，沒想到對方一下車就嗆聲，「我姓李啊！」原PO直呼傻眼，「剛剛被人從後面撞，結果他一下車就說：我姓李啊！」

被問「姓李又怎樣？」 司機回應震驚全網

原PO一頭霧水，回問對方「姓李又怎樣？」沒想到對方反問，「特首（李家超）姓什麼？香港首富（李嘉誠）姓什麼？第二名（已故李兆基）姓什麼？」

原PO聽完更是滿臉問號，只回他，「他們都姓李，但關你什麼事？」最後仍決定報警處理。

網友笑翻：姓李會多賠嗎？

不少網友看完笑到不行，紛紛留言，「姓李是會多賠一點嗎？」、「回他：勝利女神？」、「我叫阿平，夠不夠大？」、「你跟他說你姓病，他應該馬上縮」、「我爸是李剛」、「真的很瞎，這樣也能遇到！」、「是我一定馬上上車鎖門加報警，誰知道他還會做出什麼事」。

也有人分享類似經驗，「你算好了，上次我被追撞，他還拿張鬼照片給我看，要我算便宜一點」。

文章授權轉載自《香港01》