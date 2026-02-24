快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

姓李了不起？駕駛追撞前車 司機「報上名號」：我姓李！身分笑翻全網

香港01／ 布萊恩／報導
非新聞當事者。示意圖／ingimage
非新聞當事者。示意圖／ingimage

開車發生車禍，報上「姓李」就能解決？有香港男子在社群平台發文表示，日前開車時遭後方車輛追撞，沒想到對方一下車就「報上名號」自稱「我姓李！」，他當場反問「姓李又怎樣？」，對方接下來的說法更讓他當場傻眼，最後只好報警處理。

事件曝光後笑翻大批網友，「是不是會多賠一點？」、「回他我爸是李剛」、「真的很無言，這種事都能被你遇到！」、「是我就立刻上車鎖門順便報警，誰知道他會不會還有什麼誇張行為」。

駕駛遭追撞　司機下車先「報上名號」：我姓李！

被網友戲稱是「我爸是李剛2.0」？該名香港男子在臉書社團「車cam L（香港群組）」發文分享奇聞，表示日前開車時被後車追撞，沒想到對方一下車就嗆聲，「我姓李啊！」原PO直呼傻眼，「剛剛被人從後面撞，結果他一下車就說：我姓李啊！」

被問「姓李又怎樣？」　司機回應震驚全網

原PO一頭霧水，回問對方「姓李又怎樣？」沒想到對方反問，「特首（李家超）姓什麼？香港首富（李嘉誠）姓什麼？第二名（已故李兆基）姓什麼？」

原PO聽完更是滿臉問號，只回他，「他們都姓李，但關你什麼事？」最後仍決定報警處理。

網友笑翻：姓李會多賠嗎？

不少網友看完笑到不行，紛紛留言，「姓李是會多賠一點嗎？」、「回他：勝利女神？」、「我叫阿平，夠不夠大？」、「你跟他說你姓病，他應該馬上縮」、「我爸是李剛」、「真的很瞎，這樣也能遇到！」、「是我一定馬上上車鎖門加報警，誰知道他還會做出什麼事」。

也有人分享類似經驗，「你算好了，上次我被追撞，他還拿張鬼照片給我看，要我算便宜一點」。

延伸閱讀：

尷尬拜年！港女深圳買$XXX貴價賀禮　打開見真身崩潰：大吉利是咩

輕鐵一家三口逃票斷正！被職員包圍要罰$XXXX　竟反嗆1句全網震怒

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

極罕見！輕型貨車輾過這東西爆胎 輪胎行老闆：做幾十年第一次看到

在馬路上行駛時被異物刺破輪胎的情況時有所聞。有一名男網友表示，自己經營輪胎生意幾十年，竟然第一次看到有輕型貨車的輪胎，被一隻高跟鞋插入刺穿，而且還是連鞋子一起送來維修，讓他直呼「大開眼界」。不少網友笑說，「可能是全球首例」、「千萬不要得罪女人」。

姓李了不起？駕駛追撞前車 司機「報上名號」：我姓李！身分笑翻全網

開車發生車禍，報上「姓李」就能解決？有香港男子在社群平台發文表示，日前開車時遭後方車輛追撞，沒想到對方一下車就「報上名號」自稱「我姓李！」，他當場反問「姓李又怎樣？」，對方接下來的說法更讓他當場傻眼，最後只好報警處理。

女乘客動車廁所沖落25萬元金手鍊 靠職員徒手「糞海撈金」尋回

「列車長，我的金手鍊掉進廁所被沖走了。」2月21日下午5時36分，在香港西九龍開往廣西南寧東的G928次動車列車上，3號...

童言無忌威力強！萌娃拜年脫口「祝爺爺奶奶早生貴子」 全網笑翻

今年春節長假已近尾聲，人民網發布一則小朋友拜年影片，笑翻大陸全網。影片裡，一名小女孩跪在地上向爺爺奶奶磕頭拜年，口中並說...

大發特發？親戚送年糕拆開驚見整片霉菌 她自嘲：盆景年糕

農曆新年期間，不少人都會與親朋好友拜年送禮。有位女生日前在社群平台發文，表示收到親戚送的一盒年糕，但她打開後發現裡面嚴重發霉，表面清楚可見滿佈霉菌，加上年糕整體呈現綠色，她不禁形容為「盆景年糕」...

名牌包被婆婆送人…她怒理論挨轟「不孝」老公也不挺 真相反轉看傻網友

「不問自取，是為賊也！」一名已婚婦女近日在網上投稿大吐苦水，表示婆婆擅自拿走她的限量版Chanel包送給親戚，理由是親戚要面試，沒有「合適的包」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。