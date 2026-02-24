極罕見！輕型貨車輾過這東西爆胎 輪胎行老闆：做幾十年第一次看到

在馬路上行駛時被異物刺破輪胎的情況時有所聞。有一名男網友表示，自己經營輪胎生意幾十年，竟然第一次看到有輕型貨車的輪胎，被一隻高跟鞋插入刺穿，而且還是連鞋子一起送來維修，讓他直呼「大開眼界」。不少網友笑說，「可能是全球首例」、「千萬不要得罪女人」。

輪胎行老闆：做幾十年第一次看到高跟鞋刺破輪胎

該名男網友在Threads上分享照片，講述這起爆胎奇遇。他表示，自己修輪胎多年，「各種稀奇古怪的都看過……做幾十年第一次看到高跟鞋」，竟然有輪胎被高跟鞋刺穿。從照片可見，「中鏢」的是一輛輕型貨車，一隻米白色高跟鞋的鞋跟緊緊插在輪胎上。

網友：這輩子沒看過這麼經典的畫面

貼文引來不少網友留言，有人笑說，「鞋主人被捲進車底了嗎？」、「這雙高跟鞋用料也太紮實！」、「到底怎麼辦到的？」、「活這麼久第一次看到這麼經典的」、「那雙鞋應該很貴，名牌高跟鞋裡面的鞋跟可能有鋼芯」。也有人開玩笑表示，「想想如果插在頭上會怎樣，還是少跟女生吵架比較好」。

文章授權轉載自《香港01》