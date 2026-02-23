女乘客動車廁所沖落25萬元金手鍊 靠職員徒手「糞海撈金」尋回

「列車長，我的金手鍊掉進廁所被沖走了。」2月21日下午5時36分，在香港西九龍開往廣西南寧東的G928次動車列車上，3號車廂的旅客鍾女士向列車長蔡石玉尋求幫助。一條6.4萬港幣（約台幣257,546元）的金手鍊，終於在工作人員「糞海撈金」四十分鐘後，成功返還失主。

據鄭州晚報報導，鍾女士說，她在3號車廂衛生間如廁後按下沖水閥時，手腕上的金手鍊恰巧斷落掉進便池裡被沖走。這串金手鍊約有50克，價值昂貴。此時，距鍾女士在梧州南站下車僅剩28分鐘。

蔡石玉了解狀況後，第一時間通知隨車機械師攜帶工具材料趕到現場查看狀況。由於集便器內部不是直通構造，加上鍾女士在金手鍊掉落時已按了沖水閥，動車組也還在運行中，機械師只好先關閉3號車廂的衛生間，告知鍾女士實際情況，等待晚上動車進檢修基地後再做進一步的處理。

當晚8時28分，該復興號動車組列車駛入南寧動車所檢查庫，地勤機械師嚴芝科和搭檔張浩早早就備好了工具材料，等候在一旁。

「我們晚上的檢修任務量很重，得分秒必爭，既要幫旅客掏金手鏈，也要確保動車組準點出庫。」嚴芝科說，當晚他們檢修任務量達50組，是南寧動車所有史以來的最高紀錄。在接到任務後，透過研判，金手鍊的位置在集便器真空中轉箱裡面。

待列車停穩後，嚴芝科和張浩開始拆卸裙板和中轉箱、掏金手鏈。中轉箱內空間狹小、光線效果差，無法使用工具，只能徒手上陣。

嚴芝科不斷變換角度尋找，為了不遺漏任何角落，他幾乎把整個手臂伸進箱體內。在經過40分鐘後，他找到金手鍊並將它成功取出。目前，鐵路部門已和鍾女士取得聯繫，並做好了交接的準備。