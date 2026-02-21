大發特發？親戚送年糕拆開驚見整片霉菌 她自嘲：盆景年糕

農曆新年期間，不少人都會與親朋好友拜年送禮。有位女生日前在社群平台發文，表示收到親戚送的一盒年糕，但她打開後發現裡面嚴重發霉，表面清楚可見滿佈霉菌，加上年糕整體呈現綠色，她不禁形容為「盆景年糕」。

有網友看過照片後調侃，「庭園風的年糕，真是萬中無一」、「吃完要進ICU」。另有人安慰說「發霉」也寓意「大發特發」，「不僅步步『糕』升，比豬頭還發」，估計親戚也不知情，「跟親戚熟嗎？如果關係不錯應該不會是故意的」。

該女生在Threads發文，表示農曆新年期間獲親戚送了一盒年糕，但當她打開後發現裡面發霉情況嚴重。從她分享的照片中可見，年糕底部呈綠色，上方鋪有金箔作為點綴，但表層同時佈滿大量黑色和白色霉斑，乍看更像植物而非年糕，原PO因此形容為「盆景年糕」。

照片引來網友譁然，紛紛留言調侃，「綠草如茵」、「很有詩意，看著它可以慢慢思考人生」、「庭園風的年糕，真是萬中無一」、「還以為你在種木耳」、「還以為是遊戲的地圖」、「幾年前別人送的，一直放在冰箱，剛大掃除找到就送給你」、「不是說年年有餘」、「吃完進ICU」，又笑稱「放了幾年」、「是不是有積怨」。

另有人就安慰原PO，即使發霉仍有「發財」的寓意，「AI說：老一輩認為年糕（或發糕）放在家裡放到發霉，代表來年『發財』、『發得好』」、「不僅步步『糕』升，還比豬頭還要發」、「逆向思維大法」。

但不乏網友指出，今年出現多宗年糕變壞的情況，「我記得小時候家裡太多年糕，有些沒辦法放冰箱也會發霉，但沒發到這麼誇張」、「今年看到很多單的糕都不行，到底是什麼問題？有些還是在酒店、酒樓的糕」、「我家今年做的年糕也很快發霉，可能真的跟天氣有關，沒加防腐劑就是這樣」，估計該親戚並非存心而為，「盒子包裝看得到裡面嗎？會不會你親戚也不知道？」、「跟親戚熟嗎？如果關係不錯應該不是故意的。」

文章授權轉載自《香港01》