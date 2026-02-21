名牌包被婆婆送人…她怒理論挨轟「不孝」老公也不挺 真相反轉看傻網友

「不問自取，是為賊也！」一名已婚婦女近日在網上投稿大吐苦水，表示婆婆擅自拿走她的限量版Chanel包送給親戚，理由是親戚要面試，沒有「合適的包」。人妻指出，該包是丈夫送給她的結婚周年禮物，她要求婆婆取回，婆婆卻責備她「不孝、跟她計較」，並說「送個包給親戚而已，有什麼大不了」。人妻哭著向丈夫訴苦，沒想到丈夫竟叫她「不要這麼小氣」，後來人妻更揭露事件內情並不簡單。

Threads帳號「救命呀」分享投稿，有人妻大聲抱怨，她剛回到家就發現櫃子裡的限量版Chanel包不見了，她詢問奶奶，「她竟然很淡定地跟我說，說她表姐的女兒要去面試，看到她沒有合適的包，就直接『送』給別人！」。

人妻大呼：「真的是瘋了！」、「救命啊，那個是我老公送給我的結婚周年禮物啊！」，她要求婆婆拿回，怎料「她還比我更大聲，說我不孝、和她計較，說『親戚一場送個包而已，有什麼關係』」。人妻坦言，「我真的啞口無言，望著她那副老氣的嘴臉，我整個人都在發抖，拳頭已經硬了，真的很想一巴掌打過去！」

網友批評人妻婆婆，「不懂得年紀就可以蠻不講理？橫行霸道？難怪老了不受歡迎！」、「這些婆婆真的是有問題，我完全反感」，又說「基本的尊重都沒有，還說你不孝，你老公如果這次不支持你，你真的應該考慮離婚，否則你有得受！」。

網友紛紛建議對策，「我會直接打給當事人拿回那個包」、「就算拿回那個包也要他付錢去驗真假，免得被人狸貓換太子」、「直接報警說表姐的女兒偷東西，留個案底給她，工作都不用見」、「跟她說：你兒子這幾個月沒有錢給家用，因為要買新手提包給我」、「沒一件買兩件，拿回婆婆那邊，親戚嘛，一次送兩個包而已，有什麼大不了，用她的方法回敬她罷了」。

帳號其後再發文講述後續，人妻說「我立刻打給老公大哭一場，沒想到那個死廢柴竟然說：『媽也只是想顧面子，你大方一點啦。』救命呀！他還叫我不要這麼小心眼？我真是氣到不行！」。

人妻表示，她立即搜尋「表姐的女兒」的Instagram帳號，打算要求對方歸還她的包，沒想到發現對方在網上二手交易平台Carousell拍賣她的包，「還寫著『姑媽說以平價出售』，標價港幣四萬（約新台幣16.1萬元）」。

人妻說：「我真的目瞪口呆，原來我婆婆收了錢把我的東西賣掉去還她的麻將債，還跟人對半分帳！但我連做夢都沒想到，原來好戲在後頭……。」

人妻假裝買家約「表姐的女兒」交收，打算人贓並獲，怎料到達現場後，「我看到婆婆和表姐的女兒數錢數到笑，而我老公竟然在隔壁幫忙交貨！」人妻立即衝上前大罵，沒想到老公竟然「黑著臉吼我」：「我輸光了錢，不賣這個包怎麼交房租啊？你身為老婆不是應該幫忙嗎？」

人妻震驚地說：「原來全家人合起來賣掉我的結婚禮物去填賭債，老公還覺得我應該犧牲。望著他們拿著一疊錢那副貪婪的嘴臉，那一刻，我只聽到自己理智斷線的聲音。」

