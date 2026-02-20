收到瑕疵品...「哭哭馬」意外爆紅 揭示中國年輕人苦悶心理狀態

今年是馬年，許多商家推出年節味濃的商品。一隻被縫反的浙江義烏馬年玩偶意外在中國爆紅，在網友瘋狂下單之下，被追捧者稱為「哭哭馬」，也顯示出中國年輕人苦悶的心理狀態。

綜合中國媒體報導，浙江省義烏市一間店家老闆張火清趁著今年為馬年，推出身上寫著「馬上有錢」的紅色「笑笑馬」玩偶，售價人民幣25元（約新台幣112元）。

不過，一名原本購買「笑笑馬」的中國網友收到瑕疵品，馬玩偶的嘴巴被縫反，原本他要求商家換貨，並將「哭哭馬」照片發到社群平台上，卻意外掀起網友迴響。

玩偶委屈的表情戳中無數年輕人的心，有中國網友在社群媒體平台微博上表示，「哭哭馬」是年度最懂打工人的頂流（「頂級流量」的簡稱），它本來是縫反嘴的瑕疵品，卻憑著委屈的嘴角、倔強的眼神，成了職場的「解壓神器」。

另有中國網友觀察到，「哭哭馬」之所以火爆是因為契合了年輕人「躺不平、捲不動」的心理狀態，「告訴我們並不是要必須成功，其實不開心也是可以被接納的」。還有人稱，從玩偶身上看到了上班或上學時的自己，這份瑕疵品成了「情感代言人」。

據報導，「哭哭馬」日銷近2萬件，訂單排到3月仍供不應求。老闆張火清受訪時表示，「哭哭馬」在網站上走紅後促成大批訂單，還收到來自俄羅斯、南非等地的海外訂單，要求購買「哭哭馬」與「笑笑馬」的組合。

中國市場有不少主打「醜萌」的商品，比如泡泡瑪特旗下長滿尖牙的Labubu，以及反映生活中脆弱的Crybaby也受到年輕人追捧。