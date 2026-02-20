香港餐廳過年帳單打「新年快樂」加收60元 網友傻眼：比服務費還貴

過年外出用餐加收一成服務費很常見，但你聽過「新年快樂費」嗎？有屯門民眾在農曆大年初一外出吃飯，點了牛腩麵、水餃河粉等餐點，結帳時卻發現帳單上多了一筆15元港幣（約新台幣60元）的「新年快樂」費用，讓他當場傻眼，隨即拍照上傳網路，引發熱烈討論。

該名網友在臉書社團「真·屯門友」發文表示，「15元（約新台幣60元）一個恭喜發財，大年初一就是這樣。」從他分享的帳單可見，餐點包括牛腩麵、水餃河粉、冰檸檬茶及冰奶茶，最後一項卻標示「新年快樂」15元（約新台幣60元），整筆消費共124元港幣（約新台幣500元）。

有屯門居民農曆大年初一外出用餐，叫了牛腩麵、水餃河粉等，侍應放下單據時，他發現竟附加了15元「新年快樂」費。（fb群組「真.屯門友」圖片）

事件曝光後，網友意見兩極。有人批評餐廳亂收費，「這種壞規矩不能開先例」、「比加一服務費還貴」、「難怪餐飲業不好做」。也有人認為過年期間加價無可厚非，「就當包個紅包給店家討個吉利」、「大年初一圖個好彩頭，不然就在家自己煮」、「以前過年加兩成、三成都有，現在才多收一點不算過分」。

也有網友打趣說，「等一下，15元（約新台幣60元）是新年快樂，20元（約新台幣80元）才是恭喜發財，已經算便宜了吧？」另有人認為若店門口事先公告清楚尚可接受。不過仍有民眾不滿，直言「吃碗牛腩麵還要多收，不如不要吃」、「重點是這筆錢有沒有給員工？」也有人表示，過年仍願意營業的餐廳，確實讓需要上班的人有東西可吃，各有不同看法。

