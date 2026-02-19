剛畢業工作…孝孫給爺爺奶奶紅包挨罵「犯禁忌」媽媽氣炸掀熱議

新年表孝心反而被罵！有香港媽媽發文大喊，表示兒子剛畢業工作，第一年收入不多，仍想「過年想給一千多元（約新台幣4038元）心意錢」孝敬爺爺奶奶，因怕金額不多便用紅包袋裝起來，殊不知當場「一給就被奶奶罵」，認為他觸犯「新年禁忌」。媽媽覺得兒子「這麼乖」仍挨罵，「我心裡好不爽啊」。

網友提到傳統上晚輩的確不應該給長輩「包紅包」，但不少人認為這是家庭習慣的問題，並大讚其兒子乖巧，「孫子這麼乖、天性這麼好，做阿公、阿嬤真有福氣」。

媽媽在親子王國討論區發文大嘆「為什麼後輩給長輩錢買東西或包紅包都不對呢」，事情是兒子剛畢業工作，農曆新年即使「賺不多」，仍想給爺爺奶奶錢「買東西吃」盡孝心，「只是適逢過年想給一千多塊心意錢」。

兒子擔心金額不多不好看，便用紅包裝起來，沒想到「一給就被奶奶罵」，意思是後輩不可以用紅包袋裝錢給長輩。媽媽當時心裡氣極，「難得孩子這麼乖，存起來了，還要罵他！我心裡非常不爽啊」。

網友心疼原PO和他的兒子，「不是吧，這樣也不行，辛苦你兒子了」、「別生氣，好難得孩子這麼乖，你很有福氣」、「孫子這麼乖這麼懂事，做爺爺、奶奶真是有福氣，不用在意用什麼裝錢，我只看到的是滿滿的心意，讚美」。

網友提到，傳統上確實不可以用紅包裝錢給祖父母或長輩，「晚輩給長輩紅包是不尊重的，就是沒有輩分之分」、「我當年想包紅包給阿公阿婆時，媽媽說不行，後來直接把錢給各位長輩」、「真的不行，對老人家不好，你還是不要再用紅包裝了」、「老一輩有這些『禁忌』思維不奇怪，我奶奶也是，不過她沒有生氣，她之後輕聲告訴我們，之後兒子就現金給她」、「我媽媽教晚輩是給長輩小錢，不能發紅包給長輩，要給的話就一塊錢塞給老人家手裡，說是給你買茶點」。

部分人就覺得單純是家庭習慣問題，從沒聽過這個禁忌，「我家是傳統圍村人，都沒有這個禁忌喔，想知道是什麼人這麼迷信」、「我每年都給未婚阿姨紅包，原來不行啊」、「各家規矩不同，我知道有人不可以，我家族就可以」。網友又安慰道，「有時習俗的事情真的會讓大家有壓力不開心的」、「今天是初三，不要這麼生氣，和氣生財嘛」。

