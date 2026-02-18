iPhone弄丟了！陸女堅持尋找2年終拿回 竟是陌生男子撿去送人

大陸黑龍江大慶市一名女子兩年多前外出購物時不慎將蘋果手機遺失，手機之後被一名男子撿到，後者不但未報警，更將手機重置後送給外甥女使用。不過，失主堅持不懈尋找2年，終於在近期追回手機，可是重要資料已被刪，最終她共獲得人民幣8500元（約新台幣3.8萬元）的賠償。

2023年10月1日，家住大陸大慶市肇州縣永樂鎮的女子小劉（化名）外出購物，因附近道路施工，只能步行回家。途中不慎將手機遺失，她沿原路反覆尋找數次仍一無所獲。手機內存有大量重要訊息與資料，小劉心急如焚，立刻報警求助。

報警後，小劉並未放棄尋找手機。她透過手機品牌官網查詢發現，遺失當時該支手機尚未被啟用。因正處備考關鍵期，她只能暫時擱置此事。

直到2024年8月，小劉再次登錄官網查詢，驚訝發現手機已被開啟，且出現插卡使用記錄。今年年初，她向手機生產商正式提交訊息查詢申請。公司很快回覆，這部遺失手機已被重置，目前在遼寧瀋陽被人使用，並提供了相關定位與使用線索。

小劉立即將情況回報給肇州縣永樂派出所。副所長李鵬飛獲報後迅速展開調查，經多方核實，確認目前在瀋陽使用的手機，正是小劉兩年前丟失的那一台。為幫助小劉追回手機，今年2月李鵬飛專程趕赴瀋陽，找到手機現在的使用者。

經調查，真相水落石出。當年小劉手機遺失後，被附近修路工人大李（化名）撿到。大李不久後找人重置清除原有資料，將手機轉送給瀋陽的外甥女使用。

在李鵬飛耐心協調下，雙方兼顧合理訴求，最終達成和解。大李及其外甥女家人向小劉支付人民幣8500元補償款，其中包括手機本身價值人民幣6000元（約新台幣2.7萬元）、資料被刪除補償人民幣2000元（約新台幣9000元），以及小劉尋找手機期間產生的費用人民幣500元（約新台幣2200元）。雙方簽署和解協議，手機事件就此圓滿解決。

文章授權轉載自《香港01》