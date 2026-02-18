農曆新年！大年初一送港外送員收12,000元紅包 引發網友質疑

農曆新年大年初一就收到大紅包！一名外送員今早發文表示，送早餐時客人「包了3,000元港幣紅包（約新台幣12,000元）給我」，直呼好兆頭，覺得今年會「從年頭旺到年尾」，還在客人家門口展示粉紅色紅包袋，裡面裝有6張500元港幣鈔票（每張約新台幣2,000元）。

貼文一出，雖有網友留言恭喜，但更多人質疑「是不是拿錯本來要給家人的紅包？」也有人從照片細節懷疑「自導自演」、「自己要塞就塞到港幣5,000元（約新台幣20,000元）啊」。

初一送早餐外送 收到3,000元港幣紅包（約新台幣12,000元）

原PO在臉書社團「香港交通及突發事故報料區」發文分享，大年初一一早送早餐外送，客人竟給了3,000元港幣紅包（約新台幣12,000元），直呼「馬年行大運」、「今年一定從頭旺到尾」。

他上傳4張照片，顯示他將外送餐點掛在客人家鐵門上；下一張照片中，他手拿粉紅色紅包袋，裡頭可見多張「大鈔」500元港幣（每張約新台幣2,000元），放在公共區域的鐵椅上清點，共6張。

網友質疑：是不是拿錯本來要給家人的那包？

不少網友表示，大年初一早上叫外送，確實有人會包紅包當小費，「去年投資賺錢，包大一點也不是沒可能」、「其實還是有好心人」、「恭喜發財」。

但也有許多人認為客人可能給錯包，「應該是拿錯原本要給家人的那包給你了吧」、「會包紅包，但包3,000元港幣（約新台幣12,000元）的機率幾乎是零，如果真的有，應該是拿錯」、「本來要給家人的，一早還沒睡醒拿錯了……不過不管怎樣，都是好彩頭」。

照片細節被抓包？網友懷疑真實性

不過，也有網友從照片細節提出質疑。因為原PO將餐點掛在門口，推測應是「無接觸取餐」，懷疑客人是否真的有開門親手給紅包，「都掛在門口了，還會特地開門給紅包？」、「自導自演吧？」、「那麼早就幻想文？」、「餐點掛在外面，連人都沒見到，怎麼給紅包？」、「紅包袋都皺皺的，看起來像用很多次，自己要放就放5,000元港幣（約新台幣20,000元）啊」、「年初一就技術性討紅包？」

事件在網路上引發熱議，真假仍有待當事人進一步說明。

延伸閱讀：

旺角花墟平治彎位泊車！頂住九巴變大塞車 網民：新年返唔到屋企

花墟年宵售糯米糍滿佈霉菌！女食客嬲到公審 網民：好彩無即場食

文章授權轉載自《香港01》