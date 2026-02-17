昔日頂流男神逃稅4.8億被封殺 消失4年再現身顏值竟不跌反升

快訊

香港01／ 撰文：小白
鄧倫目前遭大陸封殺復出無望。圖／取自鄧倫微博
大陸昔日頂流男神鄧倫，自2022年3月爆出驚天逃稅風波後，遭官方全面封殺，一夜之間由神壇跌落谷底，在娛樂圈銷聲匿跡已近四年。雖然復出之路看似遙遙無期，但其一舉一動仍受到網友關注。日前，有網友捕獲鄧倫低調出席好友婚禮，久違露面的他狀態大勇，照片一齣即在網上瘋傳。

白上衣Look狀態輕鬆 曾是綜藝劇集雙棲頂流

從網上曝光的照片可見，當日鄧倫打扮休閒樸素，頭戴黑色棒球帽，身穿一件寬鬆的簡約白色恤衫搭配淺藍色牛仔褲，雖然衣著簡單，但難掩其星味。他在婚禮現場神情輕鬆寫意，與身邊賓客有說有笑，面對鏡頭亦未有抗拒。不少現場粉絲及賓客爭相與其合照，只見他即使闊別幕前多時，顏值依然在線，身材管理得宜，帥氣程度不減當年，令不少粉絲大嘆可惜。

現年33歲的鄧倫（1992年生），曾是大陸娛樂圈炙手可熱的一線小生。憑藉古裝劇《楚喬傳》嶄露頭角，其後與楊紫合作的仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》更令他紅遍大江南北。他不但在影視圈擁有多部爆款劇，更活躍於綜藝界，在《密室大逃脱》、《極限挑戰》及《我是大偵探》等高收視節目中圈粉無數，前途原本一片光明。

大數據查稅斷送星途 6小時內全網消失

然而，正當事業如日中天之際，鄧倫卻因稅務問題自斷前程。2022年3月15日，上海市稅務局第四稽查局發布通報，指通過稅收大數據分析發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。經查證，他在2019年至2020年期間，通過虛構業務將個人勞務報酬轉換為企業收入進行虛假申報，涉嫌逃稅。

儘管在稅務機關調查過程中，鄧倫曾主動自查並補繳了部分稅款（約1000萬元人民幣、4540萬元新台幣），但最終仍被當局追繳稅款、加收滯納金並處以罰款，合共高達1.06億元人民幣（約4.8億元新台幣）。這是繼范冰冰、鄭爽、直播天后薇婭之後，又一位因偷逃稅被重罰逾億元的「頂流」明星。

雖然鄧倫在事發後第一時間發表致歉信，聲稱「深刻自省」，但為時已晚。短短6小時內，其所有社交平台帳號（包括微博、抖音）被全數註銷，多個代言品牌火速宣佈解約切割，令他瞬間由「當紅炸子雞」淪為「劣跡藝人」，演藝事業全面停擺，更是復出無望。

