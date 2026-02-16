感冒才知懷孕…醫檢查見「已開6指」 陸女產下男嬰驚：以為只是胖了
陸媒《新京報》報導，大陸一名董姓女子在懷孕期間曾從新疆哈密徒步到河南洛陽，但直到2月13日因感冒就醫才發現自己懷孕，隨後便在當日誕下一名男嬰。哈密市中心醫院產科醫生表示，因為女子懷孕時高強度徒步且未做產檢，存在一定風險，正住院觀察。
董女是新疆「東天山來的駱駝隊」隊員，在懷孕期間，她曾歷時139天由新疆哈密徒步至河南洛陽，全程約3000km。直到2月13日，董女因感冒就醫才被醫生發現懷孕，「羊水都破了，宮口開了6指。」
董女當日便生下一名男嬰，她表示，「從知道懷孕這件事，到我生完孩子，總共也就10個小時」；寶寶因為早產了一個月現在還在保溫箱，檢查了好幾項都正常。
董女稱，她患有多囊性卵巢症候群，月經不規律，自己也沒有孕吐反應，以為只是胖了。哈密市中心醫院產科醫生表示，因為女子懷孕時高強度徒步且未做產檢，存在一定風險，正住院觀察。
文章授權轉載自《香港01》
