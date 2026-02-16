山西「驚悚級」雲霄飛車營運隔天就故障！遊客45米高空倒掛3分鐘
2月15日，山西晉城市一遊樂場的雲霄飛車故障，多名遊客被倒掛半空3分鐘。
晉城市城區文旅局回應，事故是因天氣原因觸發設備報警保護機制，導致懸停。目前該項目已緊急關閉，事故中無人受傷。
《華商報大風新聞》報導，事發於山西晉城市司徒小鎮。司徒小鎮大型遊樂項目於2月14日正式開放；2月15日上午，便發生雲霄飛車故障。
故障的是魔環雲霄飛車，位於湖畔十二生肖主題遊樂場，為鋼制坐式雲霄飛車，高度45.5公尺，最高時速每小時89公里，含2次反轉、垂直鏈式提升及天空大環，屬於驚悚級刺激項目。
遊客介紹，事發當日雲霄飛車排隊人數較多，需等候約2小時，有遊客剛準備乘坐，設備突然停運，有遊客被倒掛在最高點拐彎處，現場引發驚呼。工作人員立即上前安撫被困遊客，隨後經技術人員處置，遊客安全離開。
晉城市城區文化和旅遊局工作人員介紹，2月15日上午11時許，司徒小鎮遊樂設備發生懸停事件，因天氣原因觸發設備報警保護機制，設備停滯3分09秒。工作人員已妥善安置遊客並溝通安撫，獲得遊客諒解，無人員受傷。
司徒小鎮客服人員表示，雲霄飛車項目已暫停開放，具體恢復時間另行通知。已購票但未兌換紙質票的遊客，均可辦理退票手續。
文章授權轉載自《香港01》
