海底撈吃宵夜掉護照！她「搭機前2小時」才發現 店員1舉動緊急救援

好人好事！有女生離開香港前一晚到海底撈吃宵夜，翌日早上準備前往機場時，發現裝有護照、身份證的側背包「不見了」，猜測遺留店內，便要求Uber司機先前往海底撈，但對方指因塞車，停下等候再往機場有可能「趕不上飛機」。司機於是提議她致電海底撈員工，請對方幫忙拿到樓下交付，結果「姐姐」店員二話不幫忙「我馬上就拿下來給你」，原po最終成功抵達機場，因此發文表示感激。

不少網友都替原po緊張，「真的看到腎上腺飆升呀」，又讚揚香港人熱心助人精神，「一連遇兩個好人」、「好在大家都很幫忙」。不過有意見批評樓主「太淡定」，「10點45分飛機，你夠大膽8點多才起床？」。

「人間有愛，好人一生平安」，該女生在threads分享，她離港前一晚和朋友到油麻地海底撈吃宵夜，離開時已經正值深宵，回家睡約2小時，8時許便要起身準備前往機場，搭乘10時45分的航班。當時她叫Uber打算直達機場，詎料出門才發現裝有護照和身份證的斜背包不見了。由於她翻遍家裡和車內都沒有找到，估計「大概是留在海底撈了」。

原po馬上致電海底撈，員工確認她遺留了包包，形容當時「真是十萬火急」，立刻和Uber司機要求更要改目的地，先往海底撈取回包包再去機場，但司機指因為彌敦道塞車，難以停下等候，更表示「有可能會趕不上飛機」。原po當下不知所措，司機於是安慰並提議她致電海底撈員工，請對方幫忙將包包拿至樓下街口再交付。

海底撈職員聞言二話不說答應：「好！等一下你到了再打給我，我馬上拿下來給你！」Uber司機也知道時間緊迫，原po稱對方「看到他方向盤左轉右轉，真的像《頭文字D》的藤原拓海上身一樣在趕路」，最後有驚無險成功抵達機場，還有時間辦理登機手續，驚呼「真是鬆一口氣」。

許多網友大讚海底撈員工和Uber司機，「真的看到腎上腺素狂飆，還好大家都願意仗義相助，這就是香港人的精神」、「一次遇到兩個好人」、「平常香港人最愛投訴，但在緊急狀況下，服務業願意出手幫忙，真的要懂得感恩」、「出門遇到貴人，真的要用實際行動好好表揚他們」、「至少寫個email表揚他」、「Uber司機更要好好給點小費呀！」另有人覺得原po太大意，「隔天要搭飛機，前一晚帶裝有護照的斜背包去海底撈吃宵夜？」、「包包不見一晚上都沒發現，厲害」、「這麼重要的東西也能掉」。

有留言指樓主似乎過於「淡定」，「「10點45分的飛機，你也太敢了吧，8點多才起床？」、「你起床的時候都已經是check-in的時間了耶」、「你一定是個大P（隨性）人」。

文章授權轉載自《香港01》