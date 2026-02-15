什麼神仙公司！老闆送40元刮刮樂激勵 員工隨手一刮「爽中130萬」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
貴州一名員工在公司激勵活動中，獲得一張10元人民幣的刮刮樂，沒想到幸運刮中30萬元大獎（約新台幣132萬元），羨煞眾人。圖／AI生成
農曆春節將至，許多公司紛紛舉辦尾牙或發放年終獎金慰勞員工。中國貴州一家公司今年別出心裁，送給員工每人一張價值10元人民幣（約新台幣44元）的刮刮樂當作激勵禮物，沒想到一名員工運氣爆棚，隨手一刮竟然中了頭獎30萬元人民幣（約新台幣132萬元），讓全公司瞬間沸騰，直呼是「開年好彩頭」。

據陸媒《揚子晚報》報導，這家位於貴陽的財務管理公司，往年都會舉辦旅遊或紅包牆等福利活動，今年為了增加儀式感與趣味性，決定嘗試讓達成業績的員工抽「刮刮樂」。

這位幸運的中獎女員工當時並不在總公司辦公，甚至一度忙到忘記抽獎，直到看見工作群組裡同事們熱鬧分享兌獎畫面，才趕緊透過視訊連線「遠端參與」。她當時抱著湊熱鬧的心態，隨手選了一張，心想頂多中個300元就很不錯了。

沒想到刮到一半，視訊另一端的同事突然發出驚天尖叫，女員工還淡定笑著提醒：「別這麼大聲，搞得跟中大獎一樣。」結果定睛一看，這張不起眼的彩券竟然真的刮中了30萬元人民幣大獎！

報導指出，該名員工日前已前往彩券中心兌獎，拿到支票的那一刻才有了真實感。她表示，這筆意外之財將會妥善規劃，作為孩子的教育基金，「這是辛苦工作的饋贈，如果沒有努力完成簽單，就沒有這次抽獎的機會。」公司經理也表示，這份大獎既是員工個人的好運，也是公司新年的好兆頭。

