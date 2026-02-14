快訊

影／「年獸」提早拜年？山西高速驚現非洲幼獅 園方已領回

香港01／ 撰文：吳真銘
有網民稱在山西長晉高速路邊發現一隻小獅子，民警立即前往救助。（YouTube影片截圖）
2月11日，有網民稱在山西長晉高速路邊發現一隻小獅子。據晉城市規劃和自然資源局消息，經工作人員現場辨認，確認該動物為非洲獅（幼體）。鑑於中國無野生非洲獅自然分布，初步判斷為運輸途中遺落。目前，幼獅已由所屬公司安全運回。

《極目新聞》報道，2月11日，山西長晉高速交警三支隊二大隊工作人員表示，在二廣高速高平至長治方向路段，確實發現一隻小獅子臥於路邊。據影片顯示，當日，有過路群眾報警稱，在山西長晉高速路邊發現一隻幼獅，民警第一時間對幼獅進行了救助，給它餵了高平肉丸，並移交高平市林業局。有民警表示，幹了十幾年，第一次碰到真獅子。

11日中午12時許，晉城市規劃和自然資源局接到焦作市春輝野生動物馴養有限公司電話，對方稱該非洲獅（幼體）是其公司從焦作運往汾陽途中遺失。自然資源局確認了該公司的相關許可證，最終，高平市林業局將非洲獅幼崽正式移交所屬公司。

同時，晉城市規劃和自然資源局對涉事公司進行了嚴肅批評教育，責令其嚴格落實運輸管護主體責任，全面加強運輸過程安全管理，堅決防止此類事件再次發生。

