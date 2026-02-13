時代的味道？母自製蘿蔔糕加「1食材」 兒崩潰：三上悠亞都還沒拍AV

快訊

香港01／ 撰文：田中貴
蘿蔔糕是農曆新年的傳統食品，許多人甚至會親自製作，好在過年前後可以品嚐到。 情境示意圖／Ingimage
蘿蔔糕是農曆新年的傳統食品，許多人甚至會親自製作，好在過年前後可以品嚐到。近日有一名港男在網上發文表示，母親早前自製了蘿蔔糕，他煎好後食用，發現入口苦澀，母親則解釋說「換了油」。

港男不以為意繼續進食，母親再表示在蘿蔔糕「加了黑胡椒」，港男開始產生懷疑，因母親從來不會購買黑胡椒，他便詢問何時購買，母親推說「不是很久」。港男其後「偵探上身」，終於在家中尋找到黑胡椒，驚覺該瓶黑胡椒的最佳食用日期是2014年12月31日，即已過期逾11年。

原PO怒批2014年是球星Stephen Curry「還沒拿到NBA總冠軍」、「三上悠亞還沒拍AV的年代」，但母親將已經過期這麼久的黑胡椒拿來做蘿蔔糕，明顯想要「毒害」家人。

貼文引來網友爆笑，「2014年12月31日是馬年，你媽媽用陳年黑胡椒慶祝今年馬年」、「味道怎麼樣？」、「是時代的味道」、「需要看醫生嗎？不用就繼續吃」、「看到三上悠亞那句笑了」。

亦有網友擔心食物安全問題，「香港好潮濕，香料都會發霉」、「香料放得久會有黃麴霉素，屬於一級致癌物」、「十幾年前，媽媽都敢用，是不是想毒害全家？」

文章授權轉載自《香港01》

黑胡椒 蘿蔔糕 馬年 過年

