「全網最愛發錢」老闆又來了 員工尾牙數錢15分鐘：數多少領多少

曾於年會豪發人民幣1億元（約新台幣4.56億元）聲名大噪的河南礦山集團將於2月13日再開年會。被譽為「全網最愛發錢老闆」的崔培軍宣布，今年年會現場將發放超過人民幣6000萬元（約新台幣2.73億元）現金作為年終獎，員工當場數錢15分鐘「數多少領多少」，加上線上發放部分，集團年終獎總額突破人民幣1.8億元（約新台幣8.2億元），再度引發廣泛關注。

綜合《大河報》、《九派新聞》報導，曾在2025年豪發1億元的年終獎的河南礦山集團，將於2月13日開辦尾牙年會，消息一出引發各界關注。

該公司創始人、黨委書記、董事長崔培軍表示，年會現場將發放超過6000萬現金年終獎，加上線上發放部分，集團年終獎總額直接超過1.8億。因常年為員工發放現金與福利，崔培軍被網友冠以「全網最愛發錢的老闆。」

面對「全網最愛發錢老闆」這個稱號，崔培軍曾回應稱，「不是我愛發錢，是年輕人背著車貸房貸，能減一點是一點。」

據悉，今年年會再度升級，擺放了800桌，可容納7000人，獲獎員工可攜帶家屬參會，享雙倍紅包，現場還有數錢比賽、現金抽獎等環節。

河南礦山集團總裁魏學明表示，今年發的錢比去年多六七千萬元，數錢時間延長至15分鐘，由於公司推崇孝文化，所以首次邀請優秀個人員工家屬參加。據悉，年會當天將有7000名左右員工及家屬到場。

這類「豪橫發錢」並非偶然，2024年，河南礦山集團淨利潤人民幣2.6億元（約新台幣11.8億元），給員工發放了人民幣1.7億元（約新台幣7.74億元）。此外，2025年10月，集團舉辦第十二屆中秋孝文化節，崔培軍連續兩天為每一位員工的父母獻上人民幣600元（約新台幣2734元）節日禮金和鮮花，現場禮金發放總額超人民幣1000萬元（約新台幣4557萬元）。

據《極目新聞》報導，2025年3月，在「三八」國際婦女節當天，河南礦山集團舉辦晚會，給近2000名女員工發放了近人民幣160萬元（約新台幣729萬元）的過節紅包。

公開資料顯示，河南礦山集團全稱河南省礦山起重機有限公司，註冊資本為人民幣11.77億元（約新台幣53.7億元），主要業務包括特種設備製造設計及安裝改造修理及電線、電纜製造，由崔培軍、胡永堂共同持股。其中崔培軍持股約98.88%，為該公司第一大股東。

