雙胞胎母肚內為血「宮鬥」…1寶狂供血 醫生手術成功「勸架」

懷上雙胞胎本是天大喜事，卻沒想到腹中兩個寶寶竟在子宮內上演「宮鬥劇」，一個寶寶不斷向另一個「輸血」，導致生命天平嚴重失衡，這正是高危的「雙胎輸血綜合症」（TTTS）。危急時刻，武漢市婦幼保健院產科團隊果斷出手，在胎兒鏡下完成高難度宮內手術，成功阻斷異常血管交通，並歷經70天嚴密監護與精心護航，最終讓雙胞胎兄弟平安降生。

雙胞胎「搶血」危機

31歲的孟女士（化名）是二胎媽媽，已育有一個4歲女兒。2025年，她再度懷孕，產檢確認為雙胞胎，全家欣喜若狂。武漢市婦幼保健院產科醫生告知，這是「單絨毛膜雙羊膜囊雙胎」，兩個寶寶共用一個胎盤，像住在「兩室一廳」的房子裏。這種妊娠本身屬高危，風險更高，極易發生雙胎輸血綜合症——一種嚴重威脅母嬰生命的併發症。醫生要求她從孕16周起每兩周產檢一次，以便及早發現問題。

起初一切順利，直至孕25周，孟女士突感腹部脹痛難忍，急診到院。B超結果令人心驚：一個寶寶羊水多得像「大水球」，另一個幾近乾涸。「這是典型的雙胎輸血綜合症。」產科主任醫師周潔瓊解釋，共用胎盤上存在異常血管吻合支，一個胎兒（供血兒）血液持續流向另一個（受血兒），打破血液平衡。若不干預，雙寶均有生命危險。

宮內手術「勸架」

「兩個孩子都要保！我們不輕易放棄任何一個。」孟女士與家人態度堅定。周潔瓊團隊評估後認為仍有希望，立即收治入院，決定實施胎兒鏡宮內手術，從根源阻斷「輸血」。

胎兒鏡手術是目前國內少數醫院能成熟開展的胎兒宮內治療技術。手術目標：在胎兒鏡下精準找到胎盤表面異常血管吻合支，用鐳射凝固封堵，將兩個寶寶的「生命線」徹底分開。術中，專家將直徑僅2毫米的胎兒鏡經母腹穿刺進入羊膜腔，在縱橫交錯的胎盤血管網中仔細辨識目標。這要求醫生極度穩定精準，稍有偏差就可能引發大出血或流產，堪稱「在大米上繡花」。

手術成功完成異常血管凝固，並同步處理羊水異常。術後複查顯示，兩個胎兒羊水量恢復正常，血流指標趨穩。

極限守護延長孕周

孟女士妊娠平穩至近31周時，險情再現：超聲顯示羊膜囊融合，由「雙羊膜囊」轉為風險更高的「單羊膜囊」，臍帶纏繞風險急劇上升。通常，此類情況會在32—34周終止妊娠。

「多待一天，寶寶器官更成熟，生存品質更好。」周潔瓊團隊評估風險後，與孟女士深入溝通。孟女士勇敢決定：在醫院嚴密護航下，盡可能延長孕周，為孩子爭取寶貴發育時間。

醫護團隊制定嚴密監護方案，備好應急預案。日復一日，在醫患共同努力下，孟女士堅持至孕35周，超出預期。周潔瓊主任親自主刀實施剖宮產。手術室內，兩聲響亮啼哭接連響起——雙胞胎兄弟平安降生！哥哥體重2300克，弟弟1950克，阿氏評分良好。

「聽到兩個寶寶哭的那一刻，所有人都鬆了一口氣，結局圓滿！」周潔瓊回憶時仍滿臉笑容。兄弟倆轉入新生兒內科進一步觀察，目前母子三人身體穩定，已平安出院。

周潔瓊主任提醒，單絨毛膜雙胎屬高危妊娠，併發症風險遠高於單胎。雙胎孕婦務必規範產檢，選擇具備嚴密監護與宮內救治能力的醫院，一旦異常，及時遵醫囑，為母嬰安全共同努力。

