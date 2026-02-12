7歲童想減肥…和爸約定「1個讚跳繩1下」 影片爆紅收180萬讚傻眼了

中國大陸步入寒假，7歲男童「糖豆」近日與父親何先生約定，用影片記錄減肥過程，並立下有趣規則：獲得多少點讚，就得跳繩多少下。沒想到2月9日，何先生將影片上傳社交平台後，迅速引爆網路，網友紛紛「助力」點讚。10日上午，已累積180.2萬個讚，何先生接受採訪時直呼「現在還有點懵」，完全沒料到會如此爆紅。

影片中，何先生與兒子「糖豆」勾尾指約定，「這個影片跑多少（讚），你就跳多少下，一千個也得跳，一萬個也得跳」，小男孩認真點頭答應。發佈首日，影片僅獲150讚，「糖豆」便老實跳了150下。誰知隔天，點讚暴增至180萬，何先生笑說：「我真沒想到會火，他自己也沒想到，到現在我還是有點懵。」

何先生在山東臨沂經營麻辣燙生意，7歲的「糖豆」平時跟隨爺爺奶奶在江蘇連雲港生活，寒假才接來身邊。目前孩子身高132公分，體重達90斤(54公斤)。何先生表示，學校布置了寒假「特殊作業」——每天跳繩100下，他也希望兒子養成運動習慣、順利減肥。於是2月8日起，父子倆立下減肥獎勵：每瘦1斤(0.6公斤)給10元(人民幣，下同)零用錢。「糖豆」興沖沖在兩元店買了跳繩，開始認真鍛煉。

為了督促孩子堅持，何先生將跳繩與點讚掛鉤。當點讚衝到50萬時，他半開玩笑告訴兒子：「你得跳到結婚的時候了。」小男孩一度猶豫，但為了健康與教導「答應的事一定要做到」的觀念，何先生決定嚴格執行。目前已將每日目標調整為300下，分組完成，平時孩子一次可跳100至200下。

何先生強調，發影片純粹是為了孩子的健康，「希望他能堅持下去，養成好習慣」。這段父子減肥日常意外成為網友眼中的「暖心勵志片」，許多人留言鼓勵「糖豆」加油，也讓這對父子收穫滿滿驚喜與動力。

文章授權轉載自《香港01》