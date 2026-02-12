網紅小老虎死亡…園方播錄影「假直播」騙打賞 園長遭停職

近日，中國大陸網友爆料稱，河南濮陽市中心動物園網紅小老虎「暖暖」死亡被隱瞞，園方用錄像影片充當直播，甚至安排其他老虎「出鏡」，欺騙觀眾持續打賞，以維持收入，引發公眾對粉絲「雲投餵」資金去向的質疑。事件曝光後，濮陽市華龍區林業技術服務中心證實報導屬實，已勒令動物園停業整改，並對園長作出停職處理。

涉事的濮陽市中心動物園成立於2003年，屬民營動物園。近年因設施老舊、營運壓力大，依靠飼養員直播動物吸引流量，直播打賞原計劃用於改善動物伙食；其中東北虎幼崽「暖暖」因外形可愛成為直播流量核心，吸引大量粉絲「雲投餵」。

但近日有網友爆料，指園內小老虎「暖暖」已死亡一周，園方不僅隱瞞消息，飼養員及園長更以錄播影片冒充直播，並用其他老虎偽裝「暖暖」，以此持續收取粉絲透過直播打賞及微信轉帳進行的「雲投餵」資金，而相關款項去向未明。

網友發現飼養員娜娜曾於2月4日在社交平台發布道歉影片，稱「對於沒有第一時間公布小老虎暖暖的死亡感到抱歉」，並表示後期會發布小老虎的治療影片及證明明細。據悉，「暖暖」於1月因貓瘟離世。

2月10日，動物園工作人員證實「小老虎暖暖確實已經死亡」，但對於隱瞞死訊、錄播冒充直播及後續處理等問題，對方僅稱現由領導牽頭處理，具體方案尚未下達。

濮陽市林業局同日表示，華龍區相關部門已介入調查核實，因需時調查，現階段由多個部門聯合處理。

2月11日，濮陽市華龍區林業技術服務中心發佈官方通報指出，經調查核實，媒體報道的隱瞞死訊、以錄播冒充直播等情況屬實。該中心已採取行動，包括責令動物園停業整改、對園長予以停職處理以配合調查，並責令飼養員張某某（網名娜娜）公開道歉。通報表示，下一步將深入調查，依法依規處理責任人，堅決杜絕同類事件。

