飛機餐大縮水？陸客飛香港開餐盒「僅一條菜配白飯」 航空公司回應揭真相

香港01／ 撰文／許靖雯
大陸網友發影片批評，飛機餐僅有一根青菜配米飯。出國旅遊示意圖。圖／AI生成
大陸網友發影片批評，飛機餐僅有一根青菜配米飯。出國旅遊示意圖。圖／AI生成

2月8日，有大陸網友發佈影片批評，飛機餐僅有一根青菜配米飯，瞬間登上微博熱搜第一位，引起網友兩極反應。有人認為是擺拍博流量，也有人認為是現在飛機餐縮水。

《極目新聞》報導，這名女乘客當時飛去香港玩，期間打開飛機餐發現竟然只有一根青菜配米飯，當時她正在錄生活vlog，這個餐食情況讓她相當驚訝，嚇得連忙用餐盒上的錫紙蓋住，稱「不敢睜開眼，希望是我的幻覺」。

這條影片在網上被傳開後，不少網友質疑為擺拍，｢明顯菜在另外一邊，兩邊高度都不一樣｣、｢現在造謠成本太低了｣、｢擺拍為了獲取流量的吧｣；但也有網友稱，現在飛機餐確實簡陋很多。

隨著網絡爭議越來越大，女乘客回應「大家誤會了，我發的時候評論就有解釋」，原來她在影片評論區有解釋，其實另一邊餐盒也有菜，「掀開的面積很大，以為沒了，後來看了小飯盒對頭，確實有菜，但確實也跟沒有一樣。」

隨後，女乘客還更新了一條影片，畫面顯示，她打開了另一份飛機餐，裏面是較為正常的麵食，並配文「我愛航餐」。

據了解，提供航餐屬於浙江長龍航空，對於這段網絡風波，航空公司的工作人員稱，暫未收到相關方面的投訴反饋，「雖然每次配餐都會根據飛機略有不同，但是只有一根青菜的情況應該是不存在的。」

