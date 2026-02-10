港社會住宅英文公告鬧笑話 點名「Ka Wing Lau」要安靜？中文版揭真相

如果社會住宅住戶製造噪音引發投訴，物業管理處通常會張貼公告，提醒住戶降低音量。近日網路流傳一張照片，可以看到紅磡某社會住宅張貼的中英文公告，其中英文寫著「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」，乍看之下像是在點名叫「Ka Wing Lau」的人保持安靜。

由於英文姓氏通常放在後面，原PO一開始誤以為「Ka Wing Lau」是人名，唸起來很像「劉家榮」，忍不住心想，「為什麼要指名道姓叫 Ka Wing Lau 安靜啦？」

直到仔細看了中文公告，才發現原來「Ka Wing Lau」指的是紅磡家維邨的家榮樓。依照發音直接翻成英文後，才恍然大悟，「原來Lau就是『樓』，一直以為會用House，真的長知識了。」

家維邨英文名稱 是廣東話拼音直譯

資料顯示，家維邨是由房協管理的住宅社區，英文名稱為「Ka Wai Chuen」，採用的是廣東話拼音直譯，而不是一般常見把「邨」翻成「Estate」的方式；同樣地，「家榮樓」的英文名稱也確實就是「Ka Wing Lau」。

網友笑翻：房協大樓的特色

這篇貼文引來不少網友留言調侃，「劉家榮表示：要我安靜就說一聲啊，有必要指名道姓嗎？」、「這就是房協大樓的特色啦，乙明邨（Jat Min Chuen）也是這樣」、「筲箕灣明華大廈（Ming Wah Dai Ha）也是經典案例」、「根本是在召喚真人出來」。

一堆真的叫「Ka Wing Lau」的人出面道歉

更好笑的是，不少真的名叫「Ka Wing Lau」的網友也跑來留言，「不好意思吵到大家了」。還有人直接去問身邊叫「劉家榮」的朋友，「你是吵到誰？」對方神回，「下次吵你」。

文章授權轉載自《香港01》