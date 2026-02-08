1人分飾2角？聖誕老人扮財神爺「穿幫」 網笑：錢不好賺

農曆新年將至，但有聖誕老人竟然要開OT（overtime，意指加班）扮財神？有網友在社交平台分享所見趣事，事關有餐廳在門外擺放財神爺「招」，但細看便會發現對方相貌甚似外國人，臉上亦有濃密的白色大鬍鬚，甚至「褲都未換」穿著紅色絨質長褲，種種穿幫證實明顯是聖誕老人「一人分飾兩角」假扮。有網友因此笑稱「市道不好，有工作要感恩」、「一份糧、兩倍工作，好香港」、「聖誕老人都是社畜」。

有網友在threads分享照片，顯示有餐廳趁農曆新年將至，便在門外擺放財神爺，寓意「招財」。照片中可見財神爺身型肥胖，他穿上財神爺服裝，留有長長的黑鬚，並戴上財神帽，但仔細留意會發現不少「穿幫」：外貌激似外國人，臉上亦出現濃密的白色大鬍鬚，再往下看竟然看見紅色絨質長褲，以及黑色疑似高筒靴，所謂「財神爺」根本是聖誕老人假扮。原PO深表同情，留言指「又要一人分飾兩角」。

有網友看過照片表示「笑到X街」，指經濟不景氣，可憐聖誕老人都要勤力上班賺錢，「強迫加班啊」、「錢不好賺」、「市道不好，有工作要感恩」、「聖誕老人都是社畜」、「老人家打兩份工養家」、「一份糧、兩倍工作，好香港」、「變成了聖誕老人，在新年賺更多錢發大財，然後在聖誕自費送禮物給小朋友」。

有人覺得這位財神爺不像樣，「這位財神長得洋裡洋氣的」、「褲子都還沒換好」，但另有意見認為聖誕老人和財神爺都大同小異，「都是紅衣服，沒太大差別」、「沒關係啦，至少聖誕老人也都是穿紅色褲子，和財神差不多也都是紅色的嘛！」、「Chinese Santa」、「換季換件衣服而已」。

