到餐廳點韭菜炒蜆殼肉竟吃出粉色珍珠 稱羨慕「新年好運來了」

近日，湖南長沙一名網友在社交平台分享一則驚喜經歷，他在湘菜美食餐館「大碗先生」門店點了一份29元（人民幣．下同，約台幣132元）的韭菜炒蜆殼肉，竟從肉中吃出一顆粉色珍珠，引發網友熱議與羨慕，有人直呼「新年好運來了」。

該網友2月6日發文表示，中午到店用餐，共點四道菜，總消費不到80元（約台幣364元）。吃到一半時，從蜆殼肉裏剝出一顆嵌在肉中的粉色珍珠。他興奮地在評論區留言：「很開心，快過年了，這感覺就是新年的好運！」更有其他網友跟帖稱，自己也曾在該品牌門店吃到過珍珠，增添話題趣味。

2月7日，《極目新聞》記者私訊該網友，暫未獲回覆。隨後記者致電涉事長沙門店，工作人員回應：蜆殼肉偶爾會出現珍珠，屬於自然隨機現象，顧客發現後可直接帶走，無需額外付費。至於珍珠的具體價值，店方表示不清楚。

面對部分網友質疑「是否自導自演」，門店工作人員強調，珍珠確實是顧客用餐時親自吃出的，「這兩年來，這還是我第一次遇到吃出珍珠的情況」。對於所用蜆肉的具體品種，工作人員同樣表示不清楚。

文章授權轉載自《香港01》