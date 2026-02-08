快訊

早餐少不了水煮蛋？專家提醒跟這蔬菜吃可能妨害營養吸收

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

到餐廳點韭菜炒蜆殼肉竟吃出粉色珍珠 稱羨慕「新年好運來了」

香港01／ 撰文／陳進安
原PO點了一份韭菜炒蜆殼肉，竟從肉中吃出一顆粉紅色珍珠。（極目新聞）
原PO點了一份韭菜炒蜆殼肉，竟從肉中吃出一顆粉紅色珍珠。（極目新聞）

近日，湖南長沙一名網友在社交平台分享一則驚喜經歷，他在湘菜美食餐館「大碗先生」門店點了一份29元（人民幣．下同，約台幣132元）的韭菜炒蜆殼肉，竟從肉中吃出一顆粉色珍珠，引發網友熱議與羨慕，有人直呼「新年好運來了」。

該網友2月6日發文表示，中午到店用餐，共點四道菜，總消費不到80元（約台幣364元）。吃到一半時，從蜆殼肉裏剝出一顆嵌在肉中的粉色珍珠。他興奮地在評論區留言：「很開心，快過年了，這感覺就是新年的好運！」更有其他網友跟帖稱，自己也曾在該品牌門店吃到過珍珠，增添話題趣味。

2月7日，《極目新聞》記者私訊該網友，暫未獲回覆。隨後記者致電涉事長沙門店，工作人員回應：蜆殼肉偶爾會出現珍珠，屬於自然隨機現象，顧客發現後可直接帶走，無需額外付費。至於珍珠的具體價值，店方表示不清楚。

面對部分網友質疑「是否自導自演」，門店工作人員強調，珍珠確實是顧客用餐時親自吃出的，「這兩年來，這還是我第一次遇到吃出珍珠的情況」。對於所用蜆肉的具體品種，工作人員同樣表示不清楚。

延伸閱讀：

珍珠首飾｜造型師分享如何與皮衣營造反差感＋3不顯老氣穿搭方法

鵝黃珠寶推薦｜近年來極受歡迎色調！熱門Dior、PIAGET款締造氣質

文章授權轉載自《香港01》

珍珠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

魏如萱小巨蛋開唱躺著出場！男友沒露面「最重要的那個男人」卻來了

魏如萱5度攻蛋！現場狀況曝光 林志玲甜蜜送祝福

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

桃園珍珠海岸新亮點！後湖溪生態園區2月試營運 獨木舟、SUP搶先玩

相關新聞

到餐廳點韭菜炒蜆殼肉竟吃出粉色珍珠 稱羨慕「新年好運來了」

近日，湖南長沙一名網友在社交平台分享一則驚喜經歷，他在湘菜美食餐館「大碗先生」門店點了一份29元（人民幣．下同，約台幣132元）的韭菜炒蜆殼肉，竟從肉中吃出一顆粉色珍珠，引發網友熱議與羨慕，有人直呼「新年好運來了」。

1人分飾2角？聖誕老人扮財神爺「穿幫」 網笑：錢不好賺

農曆新年將至，但有聖誕老人竟然要開OT（overtime，意指加班）扮財神？有網友在社交平台分享所見趣事，事關有餐廳在門外擺放財神爺…

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬 同行揪一點喊誇張

最近黃金價格處於歷史高位，中國大陸不少銀樓生意火爆。2月4日，有杭州金店老闆表示，近期金飾加工生意火爆，店裡打掃生活...

門鎖落地！機場廁所上一半被大媽「撞破門」 港女驚：荒謬指數10顆星

尿急到要強行破門？一名女子在網路上發文分享無奈經歷，她在機場上廁所時，突然門外有大媽大力撞門，廁所門被撞開，門鎖亦被撞爛掉在地上，她拍下影片，直言「荒謬指數我給10顆星...

急需錢安葬…領亡父68萬存款遭拒 陸男稱銀行要求證明「我爸是我爸」

2月5日，大陸江西省九江市彭澤縣的伍先生透過社群平台發布影片表示，其父親離世留下人民幣15萬元（約新台幣68.2萬元）存款，他前往銀行想取出時遭拒...

奶茶攻勢9小時破1000萬單 千問：今天累垮，求求明天再來

在此次中國互聯網巨頭春節紅包大戰中，昨正式上線的阿里千問App「春節30億（人民幣，下同，約4.32億美元）大免單」，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。