銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬 同行揪一點喊誇張

最近黃金價格處於歷史高位，中國大陸不少銀樓生意火爆。2月4日，有杭州金店老闆表示，近期金飾加工生意火爆，店裡打掃生活垃圾，竟然掃出1700克金粉，價值200萬元（人民幣，下同，約新台幣910萬元），隨後引發網路熱議。不少網友質疑該店涉嫌「偷金」。

《中國藍新聞》報導，杭州一家金店老闆透露，因金價飆漲緣故，最近不少人來店裡製作黃金首飾，沒想到一個月下來打掃生活垃圾，竟掃出1700克金粉。而這些金粉，是他們平時打金時打磨、銼修產生的，經焚燒可提煉出黃金，熔煉成金條後價值可達近200萬元。金店老闆還調侃說：「是不是有點太高調了？」

網友質疑偷金：一個顧客扣一點金粉

隨後這件事登上微博熱搜，不少網友質疑該店偷客人黃金，稱「一個顧客扣一點金粉，一個顧客摳一點金粉，最後聚少成多」、「太黑了，估計給客戶磨掉點」。

對於輿論質疑，該金店老闆回應稱，這是金飾加工的正常損耗，並承諾若顧客成品重量少於來料，會補足差額，「打磨過程中若重量有了變化，會多退少補」。

對此，有行家稱，金飾打磨出現損耗是正常現象，「少了多少克，可以補同樣重的黃金給顧客，也可以折算現金補償」。但要掃出1700克金粉垃圾，按照行業規定的2/000-3/000損耗率，一個月得加工68公斤黃金，這個說法有點誇張。

