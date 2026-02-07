快訊

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾大裁員「恐讓出這頭銜」

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

門鎖落地！機場廁所上一半被大媽「撞破門」 港女驚：荒謬指數10顆星

香港01／ 撰文：謝茜嘉
香港一名女子在網路上發文表示，上廁所時突遭他人撞開門。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
香港一名女子在網路上發文表示，上廁所時突遭他人撞開門。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

尿急到要強行破門？香港一名女子在網路上發文分享無奈經歷，她在機場廁所時，突然門外有大媽大力撞門，廁所門被撞開，門鎖亦被撞爛掉在地上，她拍下影片，直言「荒謬指數我給10顆星」。

網友批評該名大媽，「難道不會看有沒有人嗎？門都上鎖了還要用力拍門、撞門！」，也有網友笑稱，「是想進來幫忙擦屁股嗎？」、「既然連門鎖都被撞壞了，乾脆一起上不就好了？」

當事女子在Threads上傳影片表示，「在機場廁所上到一半」，突然間被一名大媽「把門撞開」，無奈直呼「連門鎖都壞掉了，荒謬指數我給10顆星」。

機場廁所如廁突遭大媽撞門 門鎖被撞爛

當事人在廁所隔間內拍下影片，可以看見門鎖掉在地上，廁所門已無法再上鎖。

網友斥責大媽：難道不會看裡面有沒有人嗎！

網友留言稱，「她會找廁所上，而不是在外面隨地解決，這樣已經很值得稱讚了，妳還這麼不滿做什麼，包容一下吧」、「見過她們會踢那扇門，明明都看到紅色有人也照踹，真的瞎」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

圖書館自修室大媽佔位狂挑蔥！味道擾人 網友嘲：自修家政科

大媽港鐵車廂將嬰兒放地上…聞腳丫影片瘋傳 網：當自己家

文章授權轉載自《香港01》

香港 機場 廁所 大媽 Threads
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

急需錢安葬…領亡父68萬存款遭拒 陸男稱銀行要求證明「我爸是我爸」

2月5日，大陸江西省九江市彭澤縣的伍先生透過社群平台發布影片表示，其父親離世留下人民幣15萬元（約新台幣68.2萬元）存款，他前往銀行想取出時遭拒...

門鎖落地！機場廁所上一半被大媽「撞破門」 港女驚：荒謬指數10顆星

尿急到要強行破門？一名女子在網路上發文分享無奈經歷，她在機場上廁所時，突然門外有大媽大力撞門，廁所門被撞開，門鎖亦被撞爛掉在地上，她拍下影片，直言「荒謬指數我給10顆星...

奶茶攻勢9小時破1000萬單 千問：今天累垮，求求明天再來

在此次中國互聯網巨頭春節紅包大戰中，昨正式上線的阿里千問App「春節30億（人民幣，下同，約4.32億美元）大免單」，創...

廣東一公司年會整蠱！抽中萬元手機變瓷磚 輿論炸鍋：耍人

一場本應傳遞喜悅的公司年會，卻因一場精心策畫的「整蠱」淪為職場誠信的輿論焦點。廣東一男子近日在年會抽中特等獎，一台價值9...

真十八銅人？ 機器人上少林寺學功夫架勢足 原來是拍春晚

近日，機器人上少林寺學功夫且打得有模有樣的視頻引發熱議，這些機器人功夫看來架勢十足，但一個騰空動作後倒了好幾個。網友笑說...

港人2主因慕名上武當山 問道、養生激增 比內地客消費多

港人初聞「亙古無雙勝境，天下第一仙山」的武當山，或許源自金庸先生的「倚天屠龍記」。但囿於交通，過往港澳及海外遊客探訪武當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。