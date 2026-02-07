門鎖落地！機場廁所上一半被大媽「撞破門」 港女驚：荒謬指數10顆星

尿急到要強行破門？香港一名女子在網路上發文分享無奈經歷，她在機場上廁所時，突然門外有大媽大力撞門，廁所門被撞開，門鎖亦被撞爛掉在地上，她拍下影片，直言「荒謬指數我給10顆星」。

網友批評該名大媽，「難道不會看有沒有人嗎？門都上鎖了還要用力拍門、撞門！」，也有網友笑稱，「是想進來幫忙擦屁股嗎？」、「既然連門鎖都被撞壞了，乾脆一起上不就好了？」

當事女子在Threads上傳影片表示，「在機場廁所上到一半」，突然間被一名大媽「把門撞開」，無奈直呼「連門鎖都壞掉了，荒謬指數我給10顆星」。

機場廁所如廁突遭大媽撞門 門鎖被撞爛

當事人在廁所隔間內拍下影片，可以看見門鎖掉在地上，廁所門已無法再上鎖。

網友斥責大媽：難道不會看裡面有沒有人嗎！

網友留言稱，「她會找廁所上，而不是在外面隨地解決，這樣已經很值得稱讚了，妳還這麼不滿做什麼，包容一下吧」、「見過她們會踢那扇門，明明都看到紅色有人也照踹，真的瞎」。

文章授權轉載自《香港01》