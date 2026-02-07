急需錢安葬…領亡父68萬存款遭拒 陸男稱銀行要求證明「我爸是我爸」

2月5日，大陸江西省九江市彭澤縣的伍先生透過社群平台發布影片表示，其父親離世留下人民幣15萬元（約新台幣68.2萬元）存款，他前往銀行想取出時遭拒，並被銀行要求證明「我爸是我爸」。

據《華商報》大風新聞報導，近日，大陸江西省九江市彭澤縣一名伍先生在網上發布短片投訴，稱其父親於2月2日離世，留下約15萬元人民幣存款。

他帶著戶口本、火化證等文件前往彭澤農商銀行棉船分行取款，卻被銀行告知無法辦理，更要求其證明「我爸是我爸」，否則需提供繼承權公證書。對此，伍先生痛心表示，家庭條件不好，父親遺體仍放在殯儀館，急需這筆錢處理喪葬事宜。

值得注意的是，影片中，有網友留言稱辦理業務的工作人員未穿統一工作服裝，質疑銀行是否存在外包情況。

近日，有陸媒記者聯繫彭澤農商銀行棉船分行，工作人員表示，存款人民幣5萬元（約新台幣22.7萬元）以下的小額繼承，儲戶提供死亡證明、身份證明、親屬關係證明等即可辦理，但根據監管部門要求，取款超過人民幣5萬元需要提供公證資料，並非要求其證明「我爸是我爸」。

《中國人民銀行關於執行儲蓄管理條例若干規定》第四十條指出，存款人死亡後，合法繼承人為證明自己的身份和有權提取該項存款，應向儲蓄機構所在地的公證處（未設公證處的地方向縣、市人民法院）申請辦理繼承權證明書，儲蓄機構憑以辦理過戶或支付手續。

此外，2024年國家金融監管總局與中國人民銀行聯合發布新規，明確規定2024年6月1日起，5萬元以內（不含未結利息）存款繼承可免公證，農村中小型銀行可延遲至2025年底落實該政策。

