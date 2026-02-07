快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

聽新聞
0:00 / 0:00

急需錢安葬…領亡父68萬存款遭拒 陸男稱銀行要求證明「我爸是我爸」

香港01／ 撰文：盧詩文
大陸一名男子到銀行領離世父親留下的存款卻碰壁。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
大陸一名男子到銀行領離世父親留下的存款卻碰壁。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

2月5日，大陸江西省九江市彭澤縣的伍先生透過社群平台發布影片表示，其父親離世留下人民幣15萬元（約新台幣68.2萬元）存款，他前往銀行想取出時遭拒，並被銀行要求證明「我爸是我爸」。

據《華商報》大風新聞報導，近日，大陸江西省九江市彭澤縣一名伍先生在網上發布短片投訴，稱其父親於2月2日離世，留下約15萬元人民幣存款。

他帶著戶口本、火化證等文件前往彭澤農商銀行棉船分行取款，卻被銀行告知無法辦理，更要求其證明「我爸是我爸」，否則需提供繼承權公證書。對此，伍先生痛心表示，家庭條件不好，父親遺體仍放在殯儀館，急需這筆錢處理喪葬事宜。

值得注意的是，影片中，有網友留言稱辦理業務的工作人員未穿統一工作服裝，質疑銀行是否存在外包情況。

近日，有陸媒記者聯繫彭澤農商銀行棉船分行，工作人員表示，存款人民幣5萬元（約新台幣22.7萬元）以下的小額繼承，儲戶提供死亡證明、身份證明、親屬關係證明等即可辦理，但根據監管部門要求，取款超過人民幣5萬元需要提供公證資料，並非要求其證明「我爸是我爸」。

《中國人民銀行關於執行儲蓄管理條例若干規定》第四十條指出，存款人死亡後，合法繼承人為證明自己的身份和有權提取該項存款，應向儲蓄機構所在地的公證處（未設公證處的地方向縣、市人民法院）申請辦理繼承權證明書，儲蓄機構憑以辦理過戶或支付手續。

此外，2024年國家金融監管總局與中國人民銀行聯合發布新規，明確規定2024年6月1日起，5萬元以內（不含未結利息）存款繼承可免公證，農村中小型銀行可延遲至2025年底落實該政策。

延伸閱讀：

陸男住40樓「每日等20分鐘電梯」　曾被萬人搶購無奈賠錢賣房

陸90歲獨居婦留500萬遺產 外甥女現身繼承：一看就是我阿姨

文章授權轉載自《香港01》

銀行 父親
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

急需錢安葬…領亡父68萬存款遭拒 陸男稱銀行要求證明「我爸是我爸」

2月5日，大陸江西省九江市彭澤縣的伍先生透過社群平台發布影片表示，其父親離世留下人民幣15萬元（約新台幣68.2萬元）存款，他前往銀行想取出時遭拒...

奶茶攻勢9小時破1000萬單 千問：今天累垮，求求明天再來

在此次中國互聯網巨頭春節紅包大戰中，昨正式上線的阿里千問App「春節30億（人民幣，下同，約4.32億美元）大免單」，創...

廣東一公司年會整蠱！抽中萬元手機變瓷磚 輿論炸鍋：耍人

一場本應傳遞喜悅的公司年會，卻因一場精心策畫的「整蠱」淪為職場誠信的輿論焦點。廣東一男子近日在年會抽中特等獎，一台價值9...

真十八銅人？ 機器人上少林寺學功夫架勢足 原來是拍春晚

近日，機器人上少林寺學功夫且打得有模有樣的視頻引發熱議，這些機器人功夫看來架勢十足，但一個騰空動作後倒了好幾個。網友笑說...

港人2主因慕名上武當山 問道、養生激增 比內地客消費多

港人初聞「亙古無雙勝境，天下第一仙山」的武當山，或許源自金庸先生的「倚天屠龍記」。但囿於交通，過往港澳及海外遊客探訪武當...

亞洲首例！北京門頭溝發現侏羅紀中期兩棲動物足跡化石

近日，一項由中國學者主導的研究成果在國際遺跡學專業期刊《遺跡學》（Ichnos）上正式發表。研究團隊在北京門頭溝區侏羅紀中期地層中，發現並科學描述了亞洲首例兩棲動物足跡化石。這一發現填補了中國乃至整個亞洲地區侏羅紀兩棲動物遺跡化石研究的空白，為還原約1.6億年前中侏羅世時期華北地區的古地理環境、古生態系統與生物多樣性提供了珍貴的直接證據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。