亞洲首例！北京門頭溝發現侏羅紀中期兩棲動物足跡化石

近日，一項由中國學者主導的研究成果在國際遺跡學專業期刊《遺跡學》（Ichnos）上正式發表。研究團隊在北京門頭溝區侏羅紀中期地層中，發現並科學描述了亞洲首例兩棲動物足跡化石。這一發現填補了中國乃至整個亞洲地區侏羅紀兩棲動物遺跡化石研究的空白，為還原約1.6億年前中侏羅世時期華北地區的古地理環境、古生態系統與生物多樣性提供了珍貴的直接證據。

這組化石實物為兩枚足跡印痕，保存在同一塊岩板上，構成一組關聯的前-後足跡組合，發現地點位於北京市門頭溝區龍泉鎮九龍路附近的公路邊坡。其中，一枚保存較完整的四趾印痕被識別為左前足跡，呈扇形，整體長約1.5厘米、寬1.3厘米，趾印細長且遠端尖銳；另一枚五趾印痕則較模糊，寬短，長約1.1厘米、寬約1.4厘米，後部有寬大足底區域。研究者推斷，這兩枚足跡很可能屬於同一隻小體型動物在連續運動中留下的痕跡。

研究團隊採用攝影測量三維建模技術，生成高精度數字模型，並通過等高線圖、假色高程圖等可視化分析，精確提取微小印痕的形態細節。經詳盡對比排查，最終認定該足跡最可能由早期蠑螈類（蝾螈亞目）兩棲動物所留。蠑螈亞目是現生有尾類中物種最豐富的群體，包括常見的蠑螈和鈍口螈。

中國地質大學（北京）副教授邢立達表示，蠑螈類足跡在化石記錄中極為罕見，因為這類動物主要營水生生活，少在陸地上活動，體型又非常小，足跡難以保存。這次發現對理解遺跡化石中兩棲類足跡的形態演變具有重要意義。

此前，北京地區侏羅紀脊椎動物足跡記錄主要限於恐龍和龜類，兩棲類足跡從未被報道。此次發現證明，在中侏羅世窯坡組沉積時期，北京門頭溝及九龍山一帶的湖泊-沼澤環境中，已存在體型較小的兩棲動物。它們與當時豐富的蕨類、銀杏類和蘇鐵類植物共同構建了複雜而宜居的生態系統。結合當地已知的植物化石，可初步復原該區域約1.6億年前水草豐美、適合小型動物棲息的古環境。

邢立達強調，這僅是研究的開端，後續會繼續探索，希望找到更多足跡，形成行跡序列，進一步推斷當時動物的移動速度與行為模式。雖然這枚標本非常微小，但它為叩開了通往中侏羅世兩棲動物世界的一扇窗，對科學問題的解答意義重大。

文章授權轉載自《香港01》