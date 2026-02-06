聽新聞
出去就沒再回來…陸搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 被取狗肉賣了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
四川成都搜救犬 「黑崽」，日前慘遭偷狗賊迷昏殺害後取肉售賣。圖／取自《極目新聞》
四川成都搜救犬 「黑崽」，日前慘遭偷狗賊迷昏殺害後取肉售賣。圖／取自《極目新聞》

北京《新京報》、湖北日報旗下新媒體《極目新聞》等媒體報導，四川成都金堂縣某民間救援中心唯一的搜救犬 「黑崽」，日前慘遭偷狗賊迷昏殺害後取肉售賣。目前偷狗賊已被警方抓獲，案件正進一步調查。

報導稱，「黑崽」 是隻11個月大的獵犬，原為流浪狗，被救援隊發現後，花費超過人民幣萬元訓練成搜救犬。該救援中心稱，「黑崽」聰明、通人性，經訓練後成為中心重要戰力，曾多次參與搜救，成功找到走失老人，還能下河傳遞救生圈、看管裝備，與隊員感情深厚。

該搜救中心一名隊員稱，事發當天留守隊員放「黑崽」外出如廁，但「黑崽」出去後卻一直沒有回來。報警後，警方透過監視器發現，偷狗賊下藥迷暈「黑崽」後，裝袋多次擊打「黑崽」頭部致死，隨後帶走屍體取肉售賣。

搜救中心原計劃年春節後送「黑崽」繼續深造，不料「黑崽」竟慘遭橫禍，全隊悲痛不已。金堂縣公安局趙家派出所證實嫌疑人已經落網，後續調查仍在進行中。

