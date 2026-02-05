深圳女買相機發現logo是黃金 業者：1克「足金」、全國僅99份

快訊

香港01／ 撰文／吳真銘
宋女士購買的影石相機左下角有黃金logo。圖／翻攝自YouTube
宋女士購買的影石相機左下角有黃金logo。圖／翻攝自YouTube

近日，一位來自深圳的宋女士發帖稱，在深圳機場購買的一款影石運動相機，其logo鑲嵌了黃金。影石工作人員回應稱，黃金標是1g足金，全國僅有99份。

《紅星新聞》報導，2025年12月30日，宋女士準備前往大連旅遊，在深圳機場影石門店內購入了一款相機，拆開包裝檢查機器時發現，這台相機的logo是金標，與店內展示款不同。起初她並不相信logo是純金材質，隨後便返回門店向店員求證。經店員解釋及出示活動訊息，她才得知自己中了稀有限量款，機身logo鑲嵌的是1克足金。

宋女士表示，她是一個比較愛收藏的人，「不會把它摳下來賣掉，會把它和相機一起好好保存着」。

目前還有一些網友在社交平台發布照片，稱自己拆到了黃金隱藏款，圖片顯示的相機款式各不相同。

2月4日，影石工作人員介紹，相機上的黃金是真金，該活動是公司推出的「Think Gold」新年特別活動。消費者在官方線上和線下渠道購買指定套裝，即有機會隨機獲贈鑲嵌1克足金的「隱藏款」相機，全國限量99份。該活動旨在「為用戶增添一份驚喜與幸運，也寓意着記錄的每一刻如金子般珍貴」。

有網友發出疑問，黃金logo能否扣下？影石工作人員表示，該黃金logo雖可硬摳取下，但難度極大，除非採用破壞性的方式，且取下後難以重新黏貼。另據介紹，每台隱藏款相機均配有對應黃金證書，該證書未隨產品一同發售，用戶如有需要可聯繫售後申請補寄。

文章授權轉載自《香港01》

相機 黃金
