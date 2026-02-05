天生投資神童？河北10歲女童怕被父母花掉壓歲錢 3年前起布局買黃金

如今黃金價格飛漲，不少沒有及時上車的投資者相當懊悔，而河北一名10歲女童在3年前便開始用利市錢（又稱紅包、壓歲錢）購買黃金，當時大陸黃金價格僅460元（人民幣，約台幣2100元）/克，對比近日金價可謂大賺。

陸媒《點時新聞》2月3日報導，近日，河北廊坊白女士在網上發佈影片，稱女兒不想把利市錢交給父母保管，但同時也怕自己拿著會丟失，於是在3年前便開始購置黃金。

當時女童入手的黃金價格是460元/克，遠沒有現在破千那麽誇張。之後，她又連續購買兩年，每年花費4000元（約台幣18271元），如今算起來共購置約30克金飾，按照近日金價估算價值逾3萬元（約逾台幣137,036元）。

看到女兒的投資眼光，白女士稱，自己還不如女兒會理財，也後悔當時沒有跟著多買點。有網友調侃，｢妳女兒是穿越者吧｣、｢問下妳女兒接下來什麽會漲，我提前買｣。

延伸閱讀：

農曆新年逗利市｜疑太心急拆利市 連紙幣一起撕破 爆笑影片瘋傳

新年好人好事｜港女門前跌$100利市 好心鄰居這樣交還 網民激讚

文章授權轉載自《香港01》