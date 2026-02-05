哈利波特「跩哥馬份」變大陸新春吉祥物 本人IG認證分享梗圖

快訊

香港01／ 撰文／吳真銘
網友分享「馬份」春聯（左），還有人貼在工作崗位上。 圖／小紅書@爆米花會飛
網友分享「馬份」春聯（左），還有人貼在工作崗位上。 圖／小紅書@爆米花會飛

隨著馬年春節臨近，《哈利波特Harry Potter》中的角色「跩哥·馬份」（Draco Malfoy）竟在大陸社交平台突然翻紅，意外成為今年農曆新年的「吉祥物」。不僅在大陸網路成為熱話，更被BBC報道，連扮演者本人Tom Felton也發IG認證。

《哈利波特》裡那位淺金色頭髮的「蛇院」小反派跩哥·馬份（Draco Malfoy），大陸譯名「馬爾福」，被部份網友拆分成「馬」和「福」，變成「帶來好運的馬」，寓意「馬年爾等有福」，印在揮春、貼紙上，還有網友將馬份全家和福字合在一起做成新年壁紙。網友調侃：蛇年無人在意，卻在馬年變成了吉祥物。

這個「諧音梗」一出，就在社交媒體上掀起熱話，電商平台也出現了各種各樣的「馬爾福春節周邊」：揮春、貼紙、冰箱貼…網友紛紛曬出自己貼在家門口或工位（工作崗位）的馬份吉祥周邊。隨後，海外社交平台IG、X上也有不少網友分享這個熱梗。

2月3日，馬份的飾演者、英國演員湯姆·費爾頓（Tom Felton）在IG限時動態轉發了一張網圖，顯示河南商丘一商場的巨型螢幕上正播放「馬爾福春聯」。商場隨即轉發並回覆「感謝認領，Happy Chinese New Year」，此舉引網友笑稱：「本人玩梗程度好笑10000%」。

2月4日，英國廣播公司（BBC）亦報導此事，稱「跩哥·馬份」意外成為中國農曆新年吉祥物，以其被視為有吉祥含義的中文譯名，被許多中國年輕人裝飾在大門上，甚至還有他的揮春在網路上出售。

據了解，《哈利波特》的作者J.K.羅琳起名時，「Malfoy」一名來源於法語「mal foi」（mauvaise foi），意為「惡意」、「不好的信仰」，但在中國，「馬爾福」的譯名卻被賦予「有福」的含義，成為2026農曆春節大陸社交平台的第一個「熱梗」。

除了「馬份」外，《哈利波特》反派角色「佛地魔（Voldemort、伏地魔）」、被大陸觀眾稱為「卷福」的英國演員本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch），也因名稱中有「福」的發音，成為了大陸網友的吉祥物。

工人縫反嘴巴笑笑馬公仔變｢哭哭馬｣爆紅老闆：訂單多到接不完

撞臉楊紫！北京「最美女交警」爆紅引新疆粉絲搭飛機千里追星

文章授權轉載自《香港01》

哈利波特 春聯
