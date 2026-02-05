5萬人在線觀看！陝西醫院直播「授課」露女患者私處 網炸鍋：醫德在哪

2月2日，有中國大陸網友爆料稱，陝西一間醫院在網上直播做手術，畫面中竟然出現女性患者私隱部位，直播間最高峰時有5萬人觀看，甚至有人在直播間開黃腔。隨後大批網友舉報，直播才中斷。涉事醫院醫德醫風監督舉報熱線的接線工作人員稱，該直播是在授課，並非做手術。

2月3日，陜西中醫藥大學附屬醫院通報，誤將內部教學影片用於直播，相關負責人已被嚴重警告處分並停職。

直播間高達5萬人觀看

《紅星新聞》報導，涉事的是陝西中醫藥大學附屬醫院的婦二科，近日在網絡平台直播手術時，竟然有畫面顯示女性患者躺在手術台上，但下身私隱部位袒露無遺。

不少進入直播間的網友稱，原本以為是普通手術，沒想到出現女性患者私隱部位，直言「驚呆了」。還有網友質疑女患者是否知情，但即便知情，裸露人體私隱部位的畫面也不應該公開直播。

有網友稱，直播間人數從1000人漲到5萬人，甚至有人開黃腔。隨後不少網友舉報直播間，最後直播被中斷。

涉事醫院回應：沒有做手術是在授課

隨著網路關注愈來愈高，陝西中醫藥大學附屬醫院醫德醫風監督舉報熱線的接線工作人員回應，該直播是在平台上授課，並沒有做手術。

醫院工作人員稱，「我讓他們把這個停掉了，下一步看看到底怎麼回事。」同時也強調，如有必要，肯定對相關人員進行處理。

一人停職受查，一人警告處分

2月3日，陜西中醫藥大學附屬醫院通報稱，經核查，醫院婦二科每周一開展例行教學培訓，培訓對象為婦產專業醫務人員。2026年2月2日傍晚6時在其科室微信視頻號進行直播教學，教學內容為壓力性尿失禁（SUI）手術治療及併發症處理，教學期間展示了手術操作PPT並間斷播放「經尿道中段無張力懸吊術」教學影片約4分鐘。

該教學影片中出現女性患者局部隱私部位，無可識別個人身份信息。教學過程中授課人員發現網友異常評論後立即中斷直播。

醫院婦二科在組織醫療業務學習時，將內部教學影片錯誤使用公眾平台進行網路直播學習，反映出醫護人員網路素養仍有缺失，也暴露出醫院對科室學習管理工作存在漏洞和過失。事發後，醫院立即關閉相關直播連結，同步在全院深入開展教學內容及平台渠道排查，全力消除不良影響，杜絕問題再次發生。

經醫院黨委研究決定，對婦二科負責人給予嚴重警告處分並停職檢查；對負責審核的醫務部有關責任人給予警告處分；對相關院領導已報上級黨委進一步處理。

