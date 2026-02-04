不滿妻外遇？陸男自製噴火器當街燒死小王 犯案後冷靜坐路邊等警察

近日，大陸江蘇揚州驚現活活燒死事件。網傳影片可見，一名男子在人行道用噴火器不斷向一名已著火的人噴射汽油，受害人最終全身焦黑活活被燒死。網上消息指，嫌犯疑因不滿妻子出軌，在街頭截殺外遇對象。當地警方至發稿前暫未發布相關訊息。

原配當街燒攻擊小王 事後淡定坐路邊

2月2日晚，一名男子手持自製噴火器當街燒人的影片在網路瘋傳。據網傳影片可見，一名穿黑色外套男子於晚間在行人道草叢旁，手持一個噴水壺改裝的噴火器，不斷向草叢上一名已著火、疑是男性的人噴射汽油。

受害人當時並無呼救，似乎已失去知覺，跪在路邊綠化帶上生死不明。一旁，行凶的男子則不時為油壺加壓，持續向受害人「加油」，令受害人身上火焰不斷升高。

至影片中段，有多輛警車到場，有警員持大幅黑布，蓋上已全身燒焦的受害人遺體身上。

行凶者的作案過程被路人拍下，有自稱目擊者指，行凶者全程表現冷靜，將受害人明顯燒死後，坐在路旁淡定抽煙，等待警察到場，並表示「早想好了同歸於盡」。

網上有自稱知情者指，事發於2月2日的江蘇揚州，行凶男子疑因妻子出軌，離家數月不歸與小王同居，曾持刀登門向妻子及小王「討說法」，但反被對方毆打，於是隱忍數月，網購零件自製噴火器，在街頭活焚姦夫。

自稱目擊的網友指出，受害人一度跪地求饒，表示願意賠償嫌犯50萬元人民幣（約新台幣227萬元），但行凶男子仍施以毒手，將對方活活燒死。

截至發稿，當地警方暫未就此事發布相關通報。

