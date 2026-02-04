湖南25歲「袖珍青年」僅60厘米高、智力如幼兒 親妹許諾守護一生

搭小巴也能先預約座位？Threads近日流傳一段影片，指出一名行駛「慈雲山—佐敦」線的紅色小巴女司機，因為有乘客中途上車「已經預約座位」，竟要求一名坐在前排的老婆婆讓座，改坐後方位置，好把座位空出來給所謂的「預約客」。司機甚至嗆聲，「不坐後面就下車！」

2026-02-03 08:41