湖南25歲「袖珍青年」僅60厘米高、智力如幼兒 親妹許諾守護一生

香港01／ 撰文：林芷瑩
王女士抱着哥哥外出。（影片截圖）
王女士抱着哥哥外出。（影片截圖）

湖南一名25歲青年，因自幼缺乏生長激素且患有先天性心臟病，身高僅60多厘米，智力停留在幼兒階段。20歲的妹妹已開始工作，未來會接過照顧哥哥的責任，繼續守護家人

《海報新聞》報道，青年患有先天性心臟病，又缺乏生長激素，受家境所限，他遲遲未能接受系統治療，也未曾踏入校園。妹妹王女士稱，當時去醫院檢查時，醫生表示已無法治療。

目前，青年的母親常年在家貼身照料其生活，性格敏感的他日常喜歡看影片、聽音樂，家人也會抽空陪他散步。家人最大的心願，是他能開心、健康。如今，王女士已步入工作崗位，更許下承諾「願意照顧哥哥一輩子」。

文章授權轉載自《香港01》

