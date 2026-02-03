奇蹟還烏龍？陸73歲翁心臟不適就醫…竟被告知有子宮且「宮內早孕」

今年1月，寧夏一名73歲老翁因心臟不適前往醫院就診，未料檢查報告竟顯示他「宮內早孕」，且「不排除胚胎停育可能」，甚至還詳細描述體内的子宮形狀。事件也引發大陸網友熱議。

只是醫院一場烏龍？

據《瀟湘晨報》報導，有網友爆料，這位是老翁是他同事的父親，1月22日，因心臟問題前往吳忠市人民醫院做檢查，卻沒想到7日后，拿到一份電子版的婦科檢查報告。

這份報告上寫著「宮內早孕：不除外胚胎停育可能」，還詳細描述子宮大小、妊娠囊等婦科相關內容，而報告中患者性別註明為男性。這份檢查報告，引發家屬對醫院專業性的質疑。

醫院道歉：工作人員出錯

隨著事件在網上曝光，1月30日，吳忠市人民醫院發布道歉聲明，稱是因為工作人員把關不嚴，導致電子報告傳送錯誤。

道歉聲明指，患者現場領取的「紙本報告」內容訊息完全準確，但電子報告因系統突發故障，加上工作人員審核把關不嚴，才導致將錯誤內容傳送給患者。目前已向患者道歉，同時全面排查同期電子報告。

這場烏龍事件也引發不少網友調侃，「差點以為男人進化出了子宮了」、「我還以為是醫學奇蹟呢？」

文章授權轉載自《香港01》