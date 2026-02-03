急著上廁所…她曬「狗狗放嬰兒座椅」照片挨轟 網傻眼：後果可大可小

快訊

香港01／ 撰文／喬納森
有女狗主晚上駕車到山上，因人有三急去公廁，將毛孩放在廁格的嬰兒座位上，並拍照在網上分享。寵物示意圖。圖／AI生成
讓愛犬暫坐公廁嬰兒座位引來圍攻？有女狗主晚上駕車到山上，因人有三急去公廁，將毛孩放在廁格的嬰兒座位上，並拍照在網上分享。照片引來不少網友熱議，有人鬧無公德心，「覺得這樣使用並不恰當，這也不是它原本的用途」、「如果下一個坐上去的小朋友有過敏體質，後果可大可小」。

女狗主在Threads上發照片，相片見到她將白色愛犬放在廁格內的嬰用座椅上，並表示因為「人有三急要上公共廁所，但又不敢把我的狗狗自己放在廁所門口等」。

放狗狗公廁上嬰兒座椅被圍攻

帖文引來不少網友熱議，「希望你以後不要再這樣做了。就像我女兒一樣，從小就對動物毛過敏，如果下一個坐上去的小朋友也有過敏體質，後果可大可小」、「覺得這樣使用並不恰當，這也不是它原本的用途。使用後有沒有幫嬰兒座位消毒？畢竟是給嬰幼兒使用的地方，衛生上始終有顧慮，他們免疫力比較差，也容易過敏」、「希望你能明白，你使用的是人類的洗手間，上面標示的嬰兒和圖片指的都是人類的寶寶。人類嬰兒的免疫力本來就很弱，請多一點公德心」。

有人亦認為「有沒有先擦拭過？那是給嬰兒用的耶」、「身為同時有小孩、也有毛小孩的家長，我能理解你這樣做的原因，但還是希望你之後能用濕紙巾或消毒噴霧清潔一下。一般使用這個位置時，大家都會先清潔，再把小朋友放上去，然後自己上廁所。但不是每位媽媽進來時，都來得及先清潔完再放下孩子，萬一真的有小朋友對動物毛髮過敏，會很危險。彼此理解、互相尊重」。

有網友指不應過度緊張：公共廁所本來就不可能有多乾淨

有人則認為不用大驚小怪，認為「每個人都在裝正義。嬰兒的鞋子踩過地板，還不是一樣踩上公車、捷運的座位，狗坐一下有什麼問題？既然用的是公共廁所，本來就不可能多乾淨」。

山崎麵包店員「公廁洗麵包夾」再放洗手台 山崎回應：將紀律處分

元朗谷亭街30歲尼泊爾男倒斃公廁 清潔工揭發報案…警檢針筒毒品

文章授權轉載自《香港01》

